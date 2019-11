Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 18 noiembrie 2019. Dragoste pe săturate pentru Pești. Și Racii o duc bine în amor

***

BERBECII sunt sfatuiti ca, daca nu isi pot exprima sentimentele in cuvinte, sa gaseasca o alta cale pentru a-i arata persoanei iubite implicarea lor.

***

TAURII cauta, mai mult ca oricand, stabilitate emotionala. Simt nevoia de liniste si de a impartasi cu cineva tot ceea ce fac.

***

GEMENII, in schimb, pot simti ca monotonia incepe sa isi faca loc in relatia lor, asa ca vor cauta metode sa readuca pasiunea in cuplu.

***

RACII pot avea parte de surprize de proportii astazi, fie din partea familiei, fie a celor dragi, drept recompensa pentru un ajutor oferit.

***

Si viata sentimentala a LEILOR intra pe un fagas linistit si, oricat de cuceritori ar fi acesti nativi, simt ca nu mai au nevoie de atentia altor persoane pe langa partenerul lor.

***

Un prieten ii trateaza cu multa raceala pe nativii FECIOARA, iar asta le poate provoca o stare de tristete, de teama de abandon.

***

BALANTELE simt totul la intensitate maxima astazi. Se apropie un eveniment important in viata lor si nu isi mai pot stapani emotiile.