Horoscopul vechi românesc e cel mai PRECIS dintre toate! Ce zodie ești și ce te așteaptă

Oricât de greu ar părea de crezut, horoscopul are puterea de a arăta chiar și cele mai ascunse secrete ale unei persoane. Află ce zodie ești în horoscopul vechi românesc și ce arată asta despre tine!

Horoscopul vechi românesc este puțin diferit de cel clasic, dar cu siguranță te va surprinde prin detaliile pe care ți le va scoate la lumină.

Luna lui Gerar (Ianuarie) – Zodia Tapului

Cel ce va vedea pentru-ntaia data lumina zilei in aceasta luna friguroasa va fi dulce la vorba, dar lesne se va mania. Pe-al lui cuvant sa nu pui baza si nici sa nu te-ncrezi in juramantul sau. Va fi predispus la boli usoare si zgarcit cu banii.

Luna lui Faurar (Februarie) – Zodia Udatorului

Frumosi la chip si buni povatuitori vor fi cei nascuti in aceasta zodie. Pe ei soarta ii va ferici cu mult noroc si sunt sanse mari sa primeasca o mostenire substantiala de la rude. Se vor casatori de tineri si vor gusta viata din plin dupa varsta de 30 de ani.

Luna lui Martisor (Martie) – Zodia Pestilor

Nimeni nu-i mai aprig la manie decat cei nascuti in aceasta zodie. Vor fi mandri, indrazneti din cale-afara si aplecati spre invatatura si cunoastere. Chipul le va fi oval, iar buzele pline. Fetele din zodia Pestilor se vor certa rau cu primul barbat din viata lor si vor gasi adevarata dragoste in jurul varstei de 27 de ani, asta arată horoscopul vechi românesc .

Luna lui Prier (Aprilie) – Zodia Berbecului

Bunatatea este calitatea de baza a celor din zodia Berbecului. Ei vor fi mai mereu nerabdatori si gata sa faca orice pentru a-si atinge scopurile. Vor jura cu multa usurinta pe numele lui Dumnezeu si prea putin le va pasa de consecinte.

Luna lui Florar (Mai) – Zodia Taurului

Taurii sunt tare buni la gospodarie si au aptitudini antreprenoriale. Vor fi iubitori de jocuri si muzica, buni la suflet si indrazneti, așa spune horoscopul vechi românesc . Vor sorbi invataturile adanci si vor fi deschisi la minte. Isi vor gasi prieteni buni printre cei cu sufletul curat. Spre anii batranetii, vor cunoaste adevarata credinta in Dumnezeu.

Luna lui Ciresar (Iunie) – Zodia Gemenilor

Gemenii, se stie, sunt firi nestatornice care se incanta cu multe lucruri, dar raman cu putine. Vor fi iubitori de invatatura si de aceea se vor pricepe la multe domenii. Cei nascuti in aceasta zodie stiu glume cu caru’ si sunt cei mai buni parteneri de calatorie, stiind sa alunge plictiseala la drum lung.

Luna lui Cuptor (Iulie) – Zodia Cancerului

Cel ce va purta semnul acestei zodii va fi intelept, timid si scump la vorba. Bolile nu-l vor ocoli si se prea poate ca viata sa-i aduca cicatrici pe corp. Iute se va mania si greu va uita supararile facute cu altii. Va face multe fapte bune si va iubi cu patima, asta arată horoscopul vechi românesc .

Luna lui Gustar (August) – Zodia Leului

Pruncul nascut in zodia Leului este frumos, durduliu, cu ochii mari si cu parul bogat. Va fi cuminte, isi va asculta parintii, iar la scoala va lua mereu coronita. La varsta maturitatii va fi voinic, iar trupul ii va fi puterni si legat. Bolile nu-l vor tine la pat si nici supararile sufletului nu-i vor face zile fripte, potrivit cereschoroscop.com.

Luna lui Rapciune (Septembrie) – Zodia Fecioarei

Omul ce va purta aceasta zodie va fi tare priceput la socoteli, de aceea lucrul intr-o banca i se va potrivi manusa. Norocul nu-l va ocoli si multi prieteni isi va face de acolo de unde se asteapta mai putin. Nativul Fecioara va avea drag de straie frumoase si va iubi tot ce e scump.

Luna lui Brumarel (Octombrie) – Zodia Cumpenei

Mania le va aduce mare paguba celor din zodia cumpenei, dar repede se vor cai atunci cand vor vedea cat rau au adus vorbele lor. Vor iubi dreptatea si vor grai doar adevaruri. Vor fi milostivi cu semenii lor, muzica o vor iubi, iar chipul le va fi mereu senin.

Luna lui Brumar (Noiembrie) – Zodia Scorpiei

Cei nascuti in zodia Scorpiei vor fi biruitori in toate cate isi vor propune. Sa nu te-ncrezi in cuvantul lor caci mint cu usurinta si au dibacie in aceasta "arta". Sunt trufasi si nu prea au rusine de pacatele lor. Incapatanarea lor le va aduce castiguri, dar si multe discutii la serviciu si in familie, cereschoroscop.com.

Luna lui Undrea (Decembrie) – Zodia Arcasului

Copilul nascut sub zodia Arcasului va fi frumos la stat, cu buze carnoase si cu ochii negri sau de culoare inchisa. Va avea mintea agera, sufletul bun si chipul vesel. Se va mania rar si va iubi cuvantul lui Dumnezeu. Nu va avea probleme cu bolile, dar de dureri de cap care vin cand ti-e lumea mai draga nu va scapa.