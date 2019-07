Horoscopul Zilei - 23 iulie 2019. Ce zodie primeşte o veste interesantă în iubire

Iată care sunt predicţiile astrale pentru fiecare zodie în parte pentru ziua de marţi, 23 iulie!

Berbec

Un plus consistent de energie față de zilele trecute, dorința de actiune sau de a pune niște lucruri la punct. Poate faceti inca de pe acum planul de bataie pentru sfarsitul de saptamana, in care activitatile sportive si descarcarea de adrenalina sa fie pe primul lan.

Taur

Parca incepeti sa il intelegeti pe partenerul de viata cand va vorbeste despre o mutare, schimbare de locuinta sau o relocare in alta zona geografica ori in alta tara. Oricum, casa si familia sunt prioritatea in perioada urmatoare: reparatii, curatenie sau poate o petrecere, un eveniment.

Gemeni

Curiozitate vie, dorinta de cunoastere, sete de lectura: poate abia acum va gasiti timp pentru o carte, pentru o dezbatere cu prieteni legata de un titlu sau de un autor. Sanse sa castigati suplimentar in aceste zile fara efort prea mare, poate dintr-o colaborare aparuta pe neasteptate.

Rac

Cheltuieli crescute in zilele urmatoare, dar si rezultatele par sa fie pe masura: o garderoba imbogatita, o schimbare in tinuta ce nu trece neobservata sau un aer schimbat, modern in locuinta. Ati putea face niste bani dintr-o intermediere, se vinde ceva.

Leu

Importanta schimbare pentru voi o data cu intrarea Soarelui in semnul vostru. Nu vi se mai par atat de dificile obstacolele cu care va confruntati zilele trecute sau, cine stie, dispar cumva de la sine: se schimba niste conditii, cerinte.

Fecioara

Poate ca se aduna oboseala, dar nu scad ambitia, perseverenta si increderea in voi insiva: va mobilizati pentru tot felul de urgente care apar, scapati de niste restante, onorati promisiuni. Si poate faceti curat si in plan financiar: achitati o rata, restituiti un imprumut.

Balanta

Sfera sociala va da motive de bucurie in aceasta perioada: salutari de la prieteni de demult sau aflati departe de voi, va dau intalnire intr-o statiune sau poate ca va asteapta cat de curand la ei acasa. Primiti poate o invitatie sa va alaturati unui grup intr-un proiect ce va incepe curand.

Scorpion

Incep sa apara oportunitatile pe care le-ati asteptat, raspunsuri la CV-ul sau scrisoarea de intentie trimise, la ofertele pe care le-ati facut. O firma pe care ati infiintat-o anul trecut are mari sanse acum sa devina cunoscuta, preferata de un segment de clienti, sa treaca pe plus.

Sagetator

Chiar daca v-ati intors recent din concediu sau dintr-o calatorie, ramane de actualitate dorinta sa porniti la drum, sa vizitati locuri noi. Este anul vostru norocos si poate ca undeva la drum descoperiti ideea de afaceri care vi se potriveste, domeniul caruia sa ii dedicati timp si pasiune.

Capricorn

In perioada urmatoare va fi nevoie de insistenta ca sa recuperati sume care vi se cuvin, sa vi se respecte niste drepturi. Sunt, in schimb, sanse sa intrati intr-o combinatie parteneriala in care voi veniti cu experienta si cu renumele vostru, iar cealalta parte asigura bugetul necesar.

Varsator

Cerinte crescute din partea unui tovaras de afaceri sau poate ca va treziti cu o propunere sa intrati intr-o asociere. In perioada urmatoare, omul iubit este responsabil cu ideile, entuziasmul si cu initiativele, iar voi cu analiza si cu solutii concrete, viabile.

Pesti

Sanse remarcabile in perioada urmatoare pentru cei care au profitat de timpul de practica sau de studiu si au inregistrat progrese deosebite. Si pentru voi Jupiter poate face minuni in lunile care urmeaza: o promovare, o afacere pe cont propriu care demareaza destul de lin, fara dificultati.