Horoscopul zilei 24 ianuarie 2021. Berbecii au o relație tensionată cu partenerul, află ce se întâmplă cu Scorpionii

Horoscop Rac, 24 ianuarie 2021

Racii au tendinţa de a spune tot ceea ce gândesc. Ar fi spre binele lor să NU dea curs pornirilor impulsive. Tu nu ai curaj sa spui stop unei situatii care nu mai poate continua in acelasi mod. Exista altcineva alaturi de tine care ofera o solutie mai buna in situatia de fata. Ba e chiar ceea ce aveai nevoie, dar cel mai greu, pentru orgoliul tau, e sa recunosti ca e solutia optima.

Horoscop Leu, 24 ianuarie 2021

Leii de-abia aşteaptă să-şi petreacă sfârşitul de săptămână cu prietenii, să se distreze, aşa că la muncă vor fi cam absenţi astăzi. Joci un rol important in sarcinile zilei, pe de o parte pentru ca iti asumi ceea ce-ti revine cu simt de raspundere si vointa, si, pe de alta parte, pentru ca reusesti sa ii mobilizezi si pe ceilalti la treaba astfel incat sa ajungeti impreuna la un rezultat demn de lauda.

Horoscop Fecioară, 24 ianuarie 2021

Fecioarele au o inspiraţie la cote maxime. Datorită acesteia vor reuşi să rezolve unele probleme apărute din senin. Dai randament in activitati in care trebuie sa-i impingi de la spate pe altii, pentru ca ai un talent special de a le arata, prin exemplu personal, celor care nu prea au chef de treaba ca ceea ce visati, impreuna, are sorti de izbanda daca va uniti cu totii fortele.

Horoscop Balanță, 24 ianuarie 2021

Balanţele reuşesc să încheie un contract pe care l-au aşteptat mult timp. Pe seară, vor avea parte de o surpriză plăcută din partea persoanei iubite. Cand primesti de la cei din jur atatea semne de apreciere la adresa ta, capeti mai mult curaj de a duce mai departe ce ai inceput. Practic, primesti exact energia si motivatia de a termina un proiect care a evoluat foarte bine iar de dragul celor care au aratat ca au incredere in tine, iti aduni si ultimele forte pentru a pune punctul final.

Horoscop Scorpion, 24 ianuarie 2021

Scorpionii sunt cam delăsători în ceea ce priveşte sănătatea şi NU e deloc bine. Ar fi indicat să se mai şi odihnească. În plus, ai cu ce te lauda, lasa modestia la o parte si arata-le tuturor ce a iesit din mainile tale si de ce ai fost capabil. Nu a fost un succes facil, ai muncit mult ca sa ajungi aici, iar rezultatul merita expus lumii. Vei primi felicitari: le meriti!

Horoscop Săgetător, 24 ianuarie 2021

Săgetătorii se implică în noi proiecte care le vor da mari bătăi de cap, dar de pe urma cărora vor avea mari satisfacţii. Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine.

Horoscop Capricorn, 24 ianuarie 2021

Iar Capricornii fac investiţii despre care apropiaţii cred că NU sunt unele inspirate. Însă, acestea le vor aduce câştiguri semnificative. Opreste-te putin din sarcinile noi pe care ti le-ai asumat, pentru ca apare din urma o restanta ce se cere a fi adusa la zi. Nu poti trece la altceva daca nu te achiti de aceasta datorie din trecut, care, mai devreme sau mai tarziu, va deveni stringenta, ca o ghiulea legata de picior pe care o tot cari dupa tine.

Horoscop Vărsător, 24 ianuarie 2021

Vărsătorii sunt foarte conştiincioşi. Deşi, au probleme personale de rezolvat, ei NU renunţă la a finaliza activităţile de serviciu. Esti o fire impresionabila. Ca atare, povestile celor din jur te vor atinge rapid la coarda sensibila. Nu ai nevoie de asa ceva, pentru ca ai si tu propriile tale probleme, ca atare nu trebuie sa accepti sa te impovareze si cu ale lor. Iesi din acest mediu.

Horoscop Pești, 24 ianuarie 2021

Pestii ar trebui să dea dovadă de răbdare şi prudenţă. Doar în acest fel iniţiativele lor se vor bucura de succes. Stai pe margine analizand la rece o situatie in care consideri ca numai ratiunea poate extrage o concluzie corecta. Nu lasi emotia sa intervina, orice ar fi, ci tratezi totul ca pe o problema majora care necesita o verificare lucida si matura, pana in cele mai ascunse detalii.