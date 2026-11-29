Întrecere grea, în această seară, la Chefi la cuțite pentru una dintre cele mai puternice și râvnite amulete!

Irina Fodor pune în joc super-puterea de a salva un concurent din orice echipă de la eliminare, iar tema sesiunii de gătit îi ambiționează pe unii și îi pune în dificultate pe alții: azi, de la ora 20:00, în bucătăria show-ului culinar jurații gătesc tradițional românește!

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, Chefii primesc vizite neașteptate. E o seară în care fiicele unor tați celebri vor încerca să-și demonstreze priceperea în bucătărie: Carmina Teiceanu, fata lui Liviu Vârciu, dar și Milana Ilie, fata lui Adrian Ilie, și Maria Popescu, fata lui Gică Popescu vin să gătească pentru jurați. Cum s-au descurcat telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar de la ora 20:00, când audițiile pe nevăzute vor fi cu adevărat... pe nevăzute. Pentru că dacă până acum, jurații nu vedeau concurentul cât timp degustau mâncarea, acum se poate spune că, într-unul dintre cazuri, nu-l văd nci după: jurații vor avea parte de o prezență misterioasă și extravagantă. Unul dintre concurenți nu vrea să-și arate chipul! Întregul moment și toate celelalte surprize urmează în această seară, la Antena 1, de la ora 20:00.

Competiția devine din ce în ce mai strânsă, întrucât, în această seară, jurații luptă pentru penultima amuletă a sezonului 18. Așadar, mâine, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vor trage linie după seria intensă de confruntări culinare, pentru a vedea, în funcție de clasament, câți concurenți va avea fiecare în echipă. Audițiile Chefi la cuțite încărcate de emoții, dar și luptele pline de adrenalină pentru amulete intră în faza finală – pentru ca pe 2 decembrie, suspansul să fie la cote maxime: urmează marele bootcamp, care culminează cu formarea echipelor sezonului 18!