Diseară, are loc o nouă ediție Chefi la cuțite, încărcată de povești emoționante. Nu lipsesc nici confruntările culinare.

Diseară este difuzată o nouă ediție Chefi la cuțite, sezonul 18. Nu vor lipsi poveștile emoționante și nici confruntarea culinară. Pe 30 noiembrie și 1 decembrie vor fi difuzate ediții speciale.

Diseară, o nouă ediție Chefi la cuțite

Ediția de duminică Chefi la cuțite va fi difuzată de la ora 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay. Jurații vor afla noi povești emoționante de la concurenți, în preselecții, și va avea loc o nouă confruntare culinare.

Edițiile speciale cu ocazia aniversării celor 33 de ani de Antena 1 continuă și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Lupta pentru amulete ajunge pe ultima sută de metri pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Pe 2 decembrie, se trage linie, atunci când va avea loc marele bootcamp, în urma cărora jurații vor stabili cine va face parte din echipele lor, în sezonul 18.

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Ștefan Popescu a dat cuțitul de aur în ediția difuzată pe 25 noiembrie

Monica Văduva i-a impresionat pe jurați cu un trunchi de calcan cu piure de țelină cu beurre noisette.

Tânăra are 27 de ani și a ajuns în bucătărie, după o carieră în jurnalism. Concurenta a primit cuțitul din partea lui Ștefan Popescu, iar înainte de acest moment, a declarat că ar fi vrut să facă parte din echipe lui Orlando Zaharia.

„Acum câteva zile, nu foarte mult timp, am avut senzația că unii dintre concurenții veniți aici este the one pentru mine. A fost o senzație. Acesta este momentul în care cred cu adevărat. Cred că mi-am găsit cuțitul de aur!”, a declarat Ștefan Popescu.

Și Alexandru Sautner și-a găsit cuțitul de aur în persoana lui Andrei Miron. Și ceilalți jurați și l-au dorit în echipa lor. Richard Abou Zaki i-a acordat cuțitul de aur lui Emanuele Calabri, pe care și Orlando Zaharia și l-a dorit în echipă.

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