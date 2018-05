6 orașe fascinante din India, țara contrastelor

Considerată un paradox de către pelerinul modern, India te acaparează cu totul de la prima vedere. Amalgamul unic de culturi, istorie, senzații culinare, dansuri colorate, monumente unice și spiritualitatea înaltă, fac ca India să transforme o simplă vacanță într-o călătorie de o viață pe care nu o vei uita niciodată.

Pentru a descoperi adevărata Indie tradițională pornește alături de Europa Travel într-un circuit de 10 zile, de la Triunghiul de Aur și până la Varanasi, la tariful de numai 999 euro/persoană!

Dincolo de Taj Mahal cu cea mai frumoasă poveste de dragoste, Qutub Minar, Palatul Vânturilor sau Festivalul Holi, India fascinează cu multe alte locuri și bijuterii istorice, centre religioase, plantații de ceai și parcuri naționale.

Capitala New Delhi este împărțită în zona nouă (fosta capitală britanică) și vechiul Delhi ce găzduiesc un conglomerat de atracții: piețe tradiționale, case regale și forturi împodobite cu sculpturi unice. În turul panoramic al orașului, alături de Europa Travel, vei observa cele mai de seamă edificii ale locului.

Fortul Roșu al Împăratului mogul Jahan Shan, este cel mai important reper al orașului, cu zidurile șerpuitoare din cărămidă roșie ce se întind pe circa 2 km. Qutub Minar este fără îndoială cel mai fotografiat minaret din India. Turnul măsoară 73 metri înălțime, iar la baza sa se află Moscheea Quwwat Islam. În drumul tău, nu rata Poarta Indiei, arcul triumfal de peste 40 metri ridicat ca memorial în cinstea soltaților ce au pierit în lupta cu britanicii.

În lumea coloratului Rajasthan

Dintre toate așezările Rajasthanului, Mandawa este fără îndoială muzeul în aer liber al regiunii, unde încă domnește atmosfera Indiei de odinioară. Centrul istoric fortificat încă din secolul al-XVIII-lea, este plin de atracții istorice, inclusiv palate cu fațade colorate și detalii arhitecturale florale.

Bogata regiunea a maharajilor este împărțită în orașe colorate, fiecare cu spiritul său tradițional bine păstrat. Unul dintre acestea este Jodhpur – orașul albastru, desprins parcă din animația ”The Smurfs”. Culoarea este specifică Castei Brahmanilor, se spune că puterea aparținea îndeosebi preoților hinduși, astfel că majoritatea celor ce locuiesc aici sunt tradiționaliști. Vezi aici spectaculoasele Palate Sukh Mahal, Phool Mahal și Motimahal (Palatul Plăcerilor, Palatul Florilor și Palatul Perlelor) și fă shopping în piața cu obiecte antice.

Capitala Rajasthanului este Jaipur – orașul roz celebru pentru somptuosul Palat al Vânturilor cu cele 953 de ferestre și fațadă din gresie roz, construit în 1799 de către maharajul Sawai Singh pentru doamnele de la palat. O vizită în Jaipur nu poate fi completă până nu mergi la Observatorul Astronomic Jantar Mantar, unde vei vedea instrumente de observare a planetelor, dar și cel mai mare cadran solar din lume, ale Maharajului Jai Singh II, pasionat de astronomie și matematică. Nu poți rata nici Fortul Amber, vechea capitală a Jaipurului aflată pe dealul Aravallis. Palatele tradiționale au fost realizate cu elemente arhitecturale hindu, zidurile fortificate ascund grădini maiestuoase cu mozaicuri incredibile, iar priveliștile sunt pitorești. La baza dealului te poți bucura și de o plimbare pe elefant, pentru o experiență unică în India.

Orașul Împăraților, Agra formează împreună cu Jaipur și Delhi așa numitul ”triunghi de aur al Indiei”, astfel că nu poate fi ratat din turul tău, alături de Europa Travel. Simbolul locului este Taj Mahal cel mai cunoscut monument mortuar al lumii închinat dragostei trainice și simbol al prosperității Împăratului Shah Jahan. Edificiul din marmură albă este împrejmuit de grădini imperiale și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Poți admira a 7 a minune a lumii și din Fortul Agra construit integral din piatră roșie pe marginea râului Yamuna.

Cel mai important loc de pelerinaj

Circuitul în India, de la Europa Travel include și descoperirea celui mai venerat loc din țară: Varanasi. Aici experiența spirituală poate fi copleșitoare datorită amalgamului de temple hinduse, centre de rugăciun jainiste, altare budiste și moschei. Orașul Varanasi este străbătut de Gange, unde mii de hinduși ajung în fiecare zi pentru a se curăța de păcate în apele considerate sacre, să aducă ofrande Zeiței Ganga Ma, iar în ghaturi să își incinereze morții, pentru a încheia ciclul reîncarnării.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Circuite Exotice

Circuit India: Triunghiul de aur si Varanasi – Tarif: 999 Euro/persoana, 10 zile (4 nopti in New Delhi, 1 noapte in Jaipur, 1 noapte in Agra, 2 nopti in Varanasi) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*, transport avion, bilet avion New Delhi-Varanasi-New Delhi, tururi si excursii conform itinerariului, plimbare cu barca pe Fluviul Gange, ghid local, asistenta turistica. *749 Euro! Tarif redus cu 25% ! - Oferta valabila pentru inscrieri pana la 05 Iunie 2018! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.