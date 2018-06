Călătorie încărcată de spiritualitate în India

Incredibila India te inspiră și te fascinează de la prima vedere. Nicăieri în lumea asta contrastele nu sunt la fel de evidente ca în această țară, fie că vorbim despre peisajele citadine sau pitorești, despre tradițiile ancestrale, cultura milenară, spiritualitatea înaltă sau stilul de viață al locuitorilor ...

Pe cât este de haotică pe atât India poate fi de liniștită, mai ales când ajungi în locuri precum Varanasi, cel mai important centru de pelerinaj al țării, Udaipur – un oraș boem și tradițional sau Mandawa – loc considerat galeria în aer liber a Rajasthan-ului. Chiar dacă este învăluită în credințe și strâns legată de tradiții, India are și o parte modernă și vibrantă cu orașe în plină ascensiune economică datorită numeroaselor firme IT și a studiourilor de film Bollywood aflate aici. Însă o călătorie în India este mai presus de toate o călătorie de regăsire spirituală prin vizitarea templelor hinduse sau un tur cu barca pe Gange – fluviul sacru al credincioșilor...

Descoperă India cu tot ce are această țară mai bun de oferit, într-o călătorie de 10 zile de la Europa Travel, turoperatorul din România care în acest an a devenit un jucător important și pe piața vacanțelor de tip circuit în toată lumea, atât cu avionul, cât și cu autocarul.

Triunghiul de Aur: New Delhi, Jaipur și Agra

Hoinărește pe străzile capitalei New Delhi care te întâmpină cu o atmoferă atipică combinație între elementele vechi ale fostului Shahjahanabad și cele moderne păstrate din vremea coloniștilor britanici. Alături de Europa Travel vei face un tur panoramic al orașului New Delhi, ocazie perfectă să descoperi și simbolurile locului. Qutub Minar este cel mai înalt minaret realizat din cărămidă roșie din India, iar dincolo de el se găsește Poarta Indiei – un arc de triumf ce depășește înălțimea de 40 de metri, ridicat în memoria eroilor din primul Război Mondial. Poți vizita și Templul Bahai realizat cu forma unei flori de lotus ca simbol al păcii, din marmură albă și interioare vaste ce pot găzdui până la 2000 de pelerini.

Orașe albastre și roz

Turul spiritual în India continuă cu Mandawa, un oraș tradițional unde vei putea admira cea mai mare concentrație de case haveli decorate cu fresce colorate, ca simboluri ale puterii negustorilor marwari. Atmosfera din Mandawa este una specifică Indiei tradiționale, iar construcțiile ce sfidează timpul par desprinse din poveștile 1001 de nopți.

De aici te poți îndrepta spre Jodhpur – orașul albastru din Rajasthan. Bogații Brahmani din Casta superioară Indiană au ridicat aici edificii impresionante toate vopsite în albastru, culoare specifică lor. Însă aici vei putea admira și alte construcții de seamă precum Fortul Mehrangarh, unul dintre cele mai mari din India, datează din secolul al XV lea și prezintă elemente arhitecturale hinduse specifice maharajilor.

Mult mai elegant și colorat este Jaipur, orașul roz al maharajilor și capitala satului Rajasthan, unde trebuie să vizitezi Palatul Orașului și Observatorul Astronomic, al Regelui Sawai Jai Singh II cunoscut în lume datorită pasiunii sale pentru astronomie și matematică. Cea mai fotografiată dintre construcțiile din Jaipur este Palatul Vânturilor, numit astfel datorită celor 953 de ferestre ce permit o bună circulație a aerului.

Orașul Împăraților, Agra formează alături de New Delhi și Jaipur așa numitul Triunghi de Aur. Descoperă vechea așezare a mogulilor și bifează aici cele mai de seamă obiective turistice. Simbolul locului este Taj Mahal – una dintre cele 7 minuni ale lumii, dar și cel mai frumos monument închinat dragostei trainice, ce a fost realizat de către Împăratul Shah Jahan în memoria preaiubitei sale soții Mumtaz Mahal.

Varanasi, locul sacru al credincioșilor

După ce ai pășit pe urmele maharajilor și ai bifat minunile arhitecturale ale lumii, Europa Travel te invită în Varanasi unde fiecare hindus trebuie să ajungă măcar o dată în viață. Aici moartea este celebrată la propriu pe apele fluviului Gange, unde se spune că poți atinge Nirvana, iar dacă ești înmormântat aici se încheie ciclul vieții și al morții.

Acest oraș este de-a dreptul impresionant prin numărul mare de centre religioase. Vei găsi cele mai multe moschei, peste 1380, circa 3300 de temple hinduse, altare budiste, biserici creștine și edificii de cult jainiste. În turul orașului, alături de Europa Travel, vei putea descoperi marele templu dedicat Mamei Indiei, Bharat Mata Mandir și fascinantul Templu Kashi – Vishwanath.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

