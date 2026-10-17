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Destinația din România care a întrecut locuri spectaculoase din Spania și Costa Rica. A ocupat primul loc în clasamentul mondial

O regiune din România a ajuns pe primul loc într-un clasament internațional al destinațiilor de călătorie care merită mai multă atenție. Iată despre ce este vorba mai exact!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 08:45 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 23:42
Locul din România care a cucerit un clasament mondial | pexels
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Bucovina ocupă primul loc în topul celor mai subestimate destinații de călătorie din lume pentru anul 2027, realizat de revista Time Out. Clasamentul cuprinde 41 de locuri care oferă experiențe autentice și alternative la destinațiile turistice cunoscute, adesea aglomerate.

Bucovina, desemnată cea mai subestimată destinație de călătorie pentru 2027

Regiunea din nordul României este apreciată pentru peisajele sale naturale, satele de munte și tradițiile care au rezistat în timp. Unul dintre principalele puncte de atracție îl reprezintă mănăstirile cu picturi exterioare, dintre care opt sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Bucovina este cunoscută și pentru meșteșugurile locale, în special pentru încondeierea ouălor. Cei care ajung în zonă pot vizita și Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești, unde sunt expuse sute de piese decorate cu motive tradiționale.

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Via Transilvanica, unul dintre punctele de atracție ale regiunii

Un alt motiv pentru care Bucovina a atras atenția publicației britanice este legătura cu Via Transilvanica, un traseu de aproximativ 1.400 de kilometri care traversează România și conectează sute de comunități.

Editorul de călătorie al revistei Time Out, Grace Beard, a parcurs o parte din traseu și a remarcat ospitalitatea localnicilor, pensiunile tradiționale și mesele pregătite în casă. Experiența oferă turiștilor ocazia de a descoperi nu doar peisajele, ci și viața de zi cu zi din comunitățile traversate.

Ce alte destinații au intrat în clasamentul mondial

După Bucovina, pe locul al doilea se află Dakota de Sud, din Statele Unite, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase. Podiumul este completat de regiunea Asturia din Spania, apreciată pentru orașele sale și frumusețea naturală.

Pe următoarele poziții se află Peninsula Osa din Costa Rica, regiunea San Martín din Peru și localitatea Zambujeira do Mar din Portugalia.

Clasamentul continuă cu Bisbee, în Arizona, Shenzhen, în China, Carry-le-Rouet, în Franța, și Pasul Tioga, din California.

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