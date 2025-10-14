Ce schimbări vor apărea în aeroporturi pentru spațiul Schengen. Noi controale și un sistem bine pus la punct

Începând de duminică, 12 octombrie, Uniunea Europeană face un pas istoric spre digitalizarea completă a controlului frontierelor.

Începând de duminică, 12 octombrie, Uniunea Europeană lansează una dintre cele mai mari transformări ale sistemului de control al frontierelor: Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Noul mecanism marchează sfârșitul ștampilelor pe pașapoarte și introducerea controalelor biometrice, menite să sporească securitatea și să eficientizeze circulația persoanelor în spațiul Schengen.

Primele aeroporturi care vor testa sistemul sunt Milano Linate, Malpensa și Roma Fiumicino, potrivit publicației Il Messaggero, citată de Rador Radio România. Călătorii din țări din afara Uniunii Europene, inclusiv din Regatul Unit, vor fi nevoiți să își scaneze pașaportul, să ofere amprente digitale și o fotografie facială. Copiii sub 12 ani vor fi scutiți de la amprentare. Testarea va fi extinsă ulterior și în porturile Civitavecchia și Genova.

Începând cu 20 octombrie, noile verificări vor fi aplicate pentru aproximativ 10% dintre pasagerii care sosesc sau pleacă de la frontierele externe, urmând ca sistemul să fie implementat complet până în aprilie 2026, conform Regulamentului (UE) 2025/1534. Acesta se va aplica în 25 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, dar și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

EES va înlocui ștampila manuală cu o înregistrare electronică ce conține date personale și biometrice. Sistemul va fi gestionat de baza centrală eu-LISA, cu sediul la Tallinn (Estonia), care va colecta informații din toate statele participante. Scopul principal este monitorizarea fluxurilor de intrare și ieșire ale călătorilor din afara UE și combaterea imigrației ilegale.

La sosire, pasagerii vor putea efectua o parte din proces prin chioșcuri self-service sau aplicații mobile, pentru a reduce timpul de așteptare. Cu toate acestea, autoritățile avertizează că, în primele săptămâni, pot apărea aglomerări în aeroporturile mari, mai ales în Italia și Franța. După prima înregistrare, trecerile ulterioare vor fi mai rapide, sistemul comparând automat datele stocate. Deținătorii de pașapoarte electronice vor putea utiliza gările automate marcate cu simbolul auriu al camerei foto, potrivit g4media.ro.

Procesul nu necesită o înregistrare prealabilă – verificările se vor face direct la punctul de control. Țări precum Estonia, Luxemburg și Cehia sunt deja pregătite pentru implementare, în timp ce altele vor introduce o perioadă de tranziție pentru a evita supraîncărcarea sistemului informatic.

În 2026, sistemul EES va fi completat de ETIAS (Sistemul European de Informații și Autorizare pentru Călătorii), o formă de viză electronică ce va costa 20 de euro și va fi valabilă trei ani. Autorizarea va fi gratuită pentru minorii sub 18 ani și persoanele peste 70 de ani.

Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană își propune să construiască un sistem de frontieră modern, sigur și complet digitalizat, capabil să răspundă noilor provocări de securitate și mobilitate. EES și ETIAS marchează începutul unei noi ere pentru călătoriile în Europa – una în care biometria înlocuiește ștampila, iar controlul devine mai eficient ca niciodată.