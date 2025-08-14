Antena Căutare
Home News Social Cât au ajuns să coste o apă și un sendviș în aeroportul Otopeni în 2025. Prețurile sunt neașteptat de mari: „E halucinant!”

Cât au ajuns să coste o apă și un sendviș în aeroportul Otopeni în 2025. Prețurile sunt neașteptat de mari: „E halucinant!”

După 1 august 2025, odată cu majorarea TVA, prețurile de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni au explodat, astfel că, o simplă gustare s-a transformat într-o adevărată investiție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 13:44 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 18:41
Cât au ajuns să coste o apă și un sendviș în aeroportul Otopeni în 2025. Prețurile sunt neașteptat de mari: „E halucinant!” | Shutterstock

Dacă înainte de această dată călătorii se plângeau deja de tarife „de infarct”, acum comparațiile cu marile aeroporturi europene par pur și simplu șocante.

Cât au ajuns să coste o apă și un sendviș în aeroportul Otopeni în 2025. Prețurile sunt neașteptat de mari: „E halucinant!”

O felie de pizza costă aproape cât o pizza întreagă într-un restaurant central din București – adică în jur de 11 euro. Două sendvișuri banale, „obosite” și fără gust, ajung la 24 de euro, în timp ce o sticlă de apă, departe de a fi gratuită ca în multe aeroporturi din Europa, poate trece de 2 euro.

Citește și: Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit iubitei sale, Georgina Rodriguez. Bijuteria este extravagantă

Articolul continuă după reclamă

„E inadmisibilă mizeria internalizată care se întâmplă la Aeroportul Otopeni… o harababură totală și șocul prețurilor de la cele trei-patru dughene…”, scrie pe Facebook Mónika Vrânceanu, care a comparat experiența de la Otopeni cu cea din Viena, unde există atât restaurante „fancy”, cât și opțiuni accesibile, precum supermarketuri și lanțuri fast-food, apă gratuită la cișmele și locuri confortabile de odihnă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Criticile nu se opresc însă doar la prețuri. Pasagerii reclamă și lipsa prizelor funcționale, băile cu miros persistent de urină, scaunele cu porturi USB nefuncționale și atitudinea „acridă” a personalului din Duty Free, unde prețurile la dulciuri depășesc chiar și tarifele din centrul Parisului.

„În București, pe aeroport, sendvișul costă 55 de lei. În Stockholm, 27 de lei. În Frankfurt, München sau Madrid e 35-40 de lei. Adică mai ieftin ca la București”, a scris un utilizator Reddit.

Citește și: Cât costă spitalizarea o zi dacă nu esti asigurat la CNAS. Ce se întâmplă atunci când pacientul nu poate plăti

În ciuda nemulțumirilor, mulți români spun că s-au obișnuit cu aceste condiții precare, unii alegând să vină cu sendvișuri de acasă sau să cumpere doar strictul necesar de la automate. Totuși, comparațiile cu marile aeroporturi europene, unde confortul și diversitatea ofertelor sunt la ordinea zilei, ridică o întrebare dureroasă: cum se face că în 2025, în principalul aeroport al României, plătim mai mult și primim mai puțin?

Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... Mesaje, urări și felicitări de Sfânta Maria Mare 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Maria Avram, în lacrimi în timp ce urmărea imagini cu soțul ei! Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Maria Avram, în lacrimi în timp ce urmărea imagini cu soțul ei! Miercuri, 13.08.2025, 23:57 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 13 august 2025. Mesaje directe sau codate? Este adevărul ascuns în spatele cuvintelor Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 13 august 2025. Mesaje directe sau codate? Este adevărul ascuns în spatele cuvintelor Miercuri, 13.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Șaorma cu bacterii periculoase pe litoral. Mâncarea de la mare, testată în Campania Observator Antena 1 „Ce ne puneți în mâncare”
Șaorma cu bacterii periculoase pe litoral. Mâncarea de la mare, testată în Campania Observator Antena 1 „Ce ne...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
(P) Contactează Petru Funerare - transport funerar internațional la preț avantajos și cu respect deplin
(P) Contactează Petru Funerare - transport funerar internațional la preț avantajos și cu respect deplin
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x