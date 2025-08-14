După 1 august 2025, odată cu majorarea TVA, prețurile de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni au explodat, astfel că, o simplă gustare s-a transformat într-o adevărată investiție.

Cât au ajuns să coste o apă și un sendviș în aeroportul Otopeni în 2025. Prețurile sunt neașteptat de mari: „E halucinant!” | Shutterstock

Dacă înainte de această dată călătorii se plângeau deja de tarife „de infarct”, acum comparațiile cu marile aeroporturi europene par pur și simplu șocante.

Cât au ajuns să coste o apă și un sendviș în aeroportul Otopeni în 2025. Prețurile sunt neașteptat de mari: „E halucinant!”

O felie de pizza costă aproape cât o pizza întreagă într-un restaurant central din București – adică în jur de 11 euro. Două sendvișuri banale, „obosite” și fără gust, ajung la 24 de euro, în timp ce o sticlă de apă, departe de a fi gratuită ca în multe aeroporturi din Europa, poate trece de 2 euro.

Citește și: Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit iubitei sale, Georgina Rodriguez. Bijuteria este extravagantă

Articolul continuă după reclamă

„E inadmisibilă mizeria internalizată care se întâmplă la Aeroportul Otopeni… o harababură totală și șocul prețurilor de la cele trei-patru dughene…”, scrie pe Facebook Mónika Vrânceanu, care a comparat experiența de la Otopeni cu cea din Viena, unde există atât restaurante „fancy”, cât și opțiuni accesibile, precum supermarketuri și lanțuri fast-food, apă gratuită la cișmele și locuri confortabile de odihnă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Criticile nu se opresc însă doar la prețuri. Pasagerii reclamă și lipsa prizelor funcționale, băile cu miros persistent de urină, scaunele cu porturi USB nefuncționale și atitudinea „acridă” a personalului din Duty Free, unde prețurile la dulciuri depășesc chiar și tarifele din centrul Parisului.

„În București, pe aeroport, sendvișul costă 55 de lei. În Stockholm, 27 de lei. În Frankfurt, München sau Madrid e 35-40 de lei. Adică mai ieftin ca la București”, a scris un utilizator Reddit.

Citește și: Cât costă spitalizarea o zi dacă nu esti asigurat la CNAS. Ce se întâmplă atunci când pacientul nu poate plăti

În ciuda nemulțumirilor, mulți români spun că s-au obișnuit cu aceste condiții precare, unii alegând să vină cu sendvișuri de acasă sau să cumpere doar strictul necesar de la automate. Totuși, comparațiile cu marile aeroporturi europene, unde confortul și diversitatea ofertelor sunt la ordinea zilei, ridică o întrebare dureroasă: cum se face că în 2025, în principalul aeroport al României, plătim mai mult și primim mai puțin?