Mărturia unui pasager din avionul vizat de amenințarea cu bombă de la Otopeni: „Am fost reținuți și percheziționați”

Un pasager din avionul vizat de amenințarea cu bombă, aterizat la Otopeni, a povestit ce s-a întâmplat după aterizare. Oamenii au fost reținuți și percheziționați.

Mărturia unui pasager din avionul vizat de amenințarea cu bombă de la Otopeni | captura TikTok

Momente tensionate pe Aeroportul Otopeni, după ce un avion care venea de la Milano a fost vizat de o amenințare cu bombă.

După ce aeronava a aterizat, pasagerii nu au putut părăsi imediat aeroportul și au fost supuși unor verificări și controale de securitate. Unul dintre cei aflați la bord a povestit prin ce au trecut după aterizare.

Mărturia unui pasager din avionul vizat de amenințarea cu bombă de la Otopeni

Un pasager aflat la bordul avionului care a fost vizat de o amenințare cu bombă pe Aeroportul Otopeni a povestit pe TikTok prin ce au trecut oamenii după aterizare.

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Potrivit bărbatului, pasagerii nu au putut părăsi imediat aeroportul și au fost supuși unor verificări și controale de securitate.

„Am fost reținuți, percheziționați și controlați pentru verificări pentru amenințarea cu bombă de pe aeroportul Otopeni”, a transmis acesta.

Amenințarea cu bombă a dus la activarea procedurilor speciale de securitate pe aeroport. Autoritățile au luat măsurile necesare pentru verificarea aeronavei și a persoanelor aflate la bord.

„Momentan suntem reținuți în aeroport și nu putem trece pentru că a fost o amenințare cu bombă. Sunt foarte mulți oameni aici, sunt trei autobuze care așteaptă. Am făcut verificarea, doar că nu s-a găsit evident nimic. Ar trebui să fie totul bine, mai ales că am aterizat”, a mai povestit bărbatul pe TikTok.

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SRI a intervenit la aeronava Wizz Air sosită de la Milano

Serviciul Român de Informații (SRI) intervine pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce a fost semnalată o amenințare cu bombă la bordul unui avion Wizz Air care efectua cursa Milano – București, scrie stiripesurse.ro.

Avionul a aterizat în siguranță la Otopeni, în jurul orei 11:09. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Conform procedurilor de securitate, pasagerii și membrii echipajului urmează să fie debarcați și transportați într-o zonă sigură. Ulterior, vor fi verificate bagajele și aeronava, au transmis oamenii legii.

”Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, a anunţat SRI.

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