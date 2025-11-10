Avionul care a băgat spaima în internauți va fi transformat în hotel de 5 stele. Ce l-a făcut atât de popular

Avionul transportat de la București la Brașov va putea deveni una dintre cele mai râvnite hoteluri din România. A fost făcut deja un plan pentru transformarea aeronavei.

În acest weekend, un avion Boeing 737 a fost transportat pe DN1, iar participanții la trafic care au văzut aeronava au început să filmeze momentul pentru a-l posta pe TikTok.

Videoclipurile au devenit virale, însă nu pentru că oamenii au văzut o acțiune destul de rară pe șoselele din România, ci pentru că multe dintre ele au fost însoțite de mesaje false și de anunțuri alarmiste cu privire la mușamalizarea unui accident aviatic care în realitate nu s-a întâmplat.

Potrivit oficialilor, aeronava care era deja scoasă din funcțiune a fost cumpărată de un investitor și urmează să se transforme într-un hotel inedit și unic în țara noastră cât de curând.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a transmis Horia Motrescu, primarul orașului Râșnov, cu privire la acest subiect și cum va arăta unitatea de cazare la finalul lucrărilor.

Avionul care a băgat spaima în internauți va fi transformat în hotel de 5 stele

Aeronava Boeing 737 a aparținut în trecut companiei Blue Air, iar acum urmează să se transforme într-un proiect unic în țara noastră după ce un investitor și-a exprimat dorința de a face o afacere uluitoare în domeniul turismului.

Mai exact, aceasta nu va mai transporta pasageri, însă va continua să se bucure de un număr mare de oameni care să îi calce pragul, deoarece va putea găzdui turiști cărora să le ofere noi experiențe noi și servicii premium pe care toată lumea le dorește.

Avionul a fost transportat de la Aeroportul Otopeni până în județul Brașov, acolo unde va trece printr-un intens proces de transformare. Cel care a confirmat totul a fost chiar primarul orașului Râșnov, Horia Motrescu, care a și eliberat un certificat de urbanism în acest sens.

„Pentru această investiţie a fost eliberat un certificat de urbanism care are ca obiect transformarea unui avion real într-o unitate de cazare premium şi într-o atracţie turistică inovatoare.

Conceptul care mi-a fost prezentat este gândit astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural şi să nu producă niciun fel de disconfort comunităţii.

Dacă va fi realizat conform intenţiei, acest proiect ar putea deveni primul hotel de acest tip din România, aducând un plus de vizibilitate, inovaţie şi turism responsabil pentru Râşnov.

Primăria Râşnov va urmări respectarea tuturor normelor legale, urbanistice şi de mediu, astfel încât această iniţiativă privată să se dezvolte în mod echilibrat şi benefic pentru comunitate”, a spus primarul Horia Motrescu potrivit Observator News.

Cum va arăta avionul Boeing 737 după ce va fi transformat în hotel de 5 stele

Potrivit sursei de mai sus, avionul care se va transforma în hotel va dispune de mai multe camere, dar și de toate facilitățile demne de o cazare de lux. Conform planului investitorului, turiștii care vor opta pentru această cazare vor putea să se bucure de tururi private ale aeronavei, petreceri tematice, experiențe gastronomice exclusiviste, dar și evenimente specifice corporațiilor

Iată aici imaginile cu felul în care va arată hotelul după finalizarea întregului proiect.

