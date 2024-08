„Safari cu urși lângă Cetatea Poenari” Cât costă experiența promovată de agențiile de turism. Străinii se înghesuie să participe

Urșii de pe Transfăgărășan și-au făcut demult debutul în mediul online. Aceștia au atras tot mai mulți turiști pe trause, în ciuda restricțiilor impuse de autorități.

„Cel mai spectaculos drum” din lume atrage în fiecare vară numeroși turiști atât români, cât și străini. În ciuda dificultății, a timpului petrecut în coloană, dar și a pericolului la care se expun, tot mai mulți oameni aleg ca măcar o dată pe an să treacă pe Transfăgărășan.

O altă atracție ”interzisă” o reprezintă urșii. Aceștia sunt în număr mare pe traseul dinspre Curtea de Argeș spre Sibiu. Învățați deja că mașinile înseamnă mâncare, animalele sălbatice ies pe marginea drumului pentru a se hrăni.

Recent, autoritățile au impus noi reguli, astfel încât Jandarmeria se poate folosi de camere de supravechere pentru a amenda turiștii care hrănesc urșii de pe traseu. Această măsură vine în sprijinul animalelor sălbatice, care nu își mai pot procura singuri hrana, fiind învățați să ”cerșească”, dar și al turiștilor care nici nu-și imaginează că se expun în fața unui pericol imens.

Cu toate acestea, unele agenții de turism profită de dorința turiștilor de adrenalină și au inclus în program o experiență de tipul „Safari cu urși” pe Transfăgărășan.

„Safari cu urși lângă Cetatea Poenari” Cât costă noua experiență promovată de agențiile de turism. Străinii se înghesuie să participe

În România sunt aproximatic 8.000 de urși, un număr dublu față de cel optim, potrivit unei surse. Observând dorința multor turiști de a se apropia de animalele sălbatice, agențiile de tursim vin cu un proiect inedit: „Safari cu urși”.

„Descoperă frumusețea drumului de munte Transfăgărășan, chiar dacă nu ai propria mașină, în acest tur cu un grup mic din București.

Înainte de a ajunge pe celebrul drum, se va face o oprire pe drum la Cetatea Poenari pentru a afla istoria acesteia cu Vlad Țepeș.

În munți, vor fi opriri la punctele de vedere panoramice și o vizită la Barajul Vidraru și Lacul Vidraru. Există o limită de șapte pasageri în acest tur în grup mic” este anunțul postat pe Tripadvisor. „Garantăm că o să vezi urși bruni sălbatici, din mai până în octombrie.”

Prețul pentru un adult pornește de la 44.19 dolari, adică aproximativ 200 de lei. Poate ajunge până la aproximativ 100 de dolari - de pildă, în luna august, această experiență costă 112 dolari, adică aproximativ 500 de lei.

Turiștii străini au fost bucuroși de această ofertă. Experiența le-a creat amintiri frumoase și chiar au recomandat-o și altora în comentarii.

„O mare oportunitate de a vedea urși bruni. Am văzut 10, inclusiv câteva mame cu puii lor (am mers în iulie). Turul este bine organizat și se desfășoară conform planului”, a menționat un turist din Guatemala.

„Am fost extaziați să vedem o mulțime de urși, majoritatea mame cu pui, care erau atât de drăguți de privit în timp ce se jucau, și am zărit o vulpe sau două”, notează un cuplu de turiști din Australia.

„Adevăratele atracții au fost urșii, am văzut 17!!!, și oprirea la lacul din munți. Este o excursie de neuitat!” menționează un turist din Olanda.

„Am făcut un drum de două ore și am văzut imediat primii urși lângă mașină. (...) Nu știu câți urși am văzut în total, dar au fost foarte mulți. Am zărit și câțiva pui lângă mașină. (...) Aș recomanda cu siguranță această experiență unică în viață ca cineva care a călătorit mult și a experimentat mult în întreaga lume”, spune altcineva.

„Recomand cu căldură acest tur. Făcând-o pe cont propriu este destul de greu de condus și nu veți fi în măsură să localizați urșii. Economisiți timp și bani”, spune alt turist.

„În ciuda tuturor recenziilor, am fost puțin sceptici cu privire la posibilitatea de a vedea urși, dar am sfârșit prin a vedea o mulțime de urși (și pui de urs!). Urșii sunt atât de obișnuiți cu oamenii, încât doar se relaxează pe marginea drumului și nu se supără să li se facă poze (de la o distanță sigură)”, a mai spus un alt turist.

Cu toate acestea, oamenii nu trebuie să uite de propria siguranță, dar și de nevoile animalelor sălbatice. Anul trecut, potrivit președintelui Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, au fost înregistrate „peste 70 de cazuri de atacuri asupra omului, cu mutilări, cu peste trei zile de spitalizare”.

„E o mare prostie, un urs hrănit, e un urs mort. Se obișnuiește cu omul, e habituat, pe urmă vrea să ia mâncarea de la om când îl vede și atacă oameni.

Turiștii n-au ce căuta să dea de mâncare la urși, să se dea jos și să îi fotografieze. Se pun singurii în pericol, e o idioțenie enormă. Ar trebui amendați de Jandarmerie inclusiv cei care vând astfel de pachete.

Jandarmeria ar trebui să îi amendeze, trebuie să dea amenzi, dar a dat Direcției Silvice că nu le dă mâncare, deși Ministerul Mediului le-a spus să nu le dea de mâncare pentru a nu-i habitua, pentru a nu se înmulți și mai mult”, a mai menționat Ovidiu Ionescu, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.