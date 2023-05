MediCOOL, sezonul 4, episodul 14 din 20 mai 2023. Cum facem vacanțele mai plăcute alături de copii. Sfaturi de la Atena Boca

Atunci când devenim părinți descoperim, încă din prima zi, cât de mult ni se schimbă viața și rutina de zi cu zi odată cu mărirea familiei. Printre cele mai mari provocări sunt și vacanțele petrecute împreună. Tocmai fiindcă cei mici au mereu tot felul de nevoi, părinții au tendința să se neglijeze și chiar să „sacrifice” vacanța, de dragul copiilor. Totuși, medicul Mihai Pautov și Urania Cremene, creatoarea programului „All About Parenting”, au stat de vorbă cu Atena Boca pentru a dezvălui cum să facem ca vacanța cu copiii să fie una plăcută.

Doctorul Mihail Pautov și Urania Cremene au discutat cu Atena Boca despre cum putem face ca vacanțele cu cei mici să fie plăcute, în ediția 14 din sezonul 4 al emisiunii MediCOOL

„Asta nu e simplu, să mergi cu copii în vacanță. Cei mai mulți dintre noi, părinții, atunci când ne întoarcem din vacanța cu copiii, mai avem nevoie de o vacanță”, a spus Urania Cremene amuzată.

Invitată în ediția 14 a emisiunii MediCOOL sezonul 4, Atena Boca, fondatoarea celui mai mare grup dedicat părinților („La primul bebe”), a povestit despre ceea ce a trăit la scurt timp după ce a devenit mamă.

„Atunci când Horia, primul meu copil, avea 2 ani, am decis să plec singură pe Kilimanjaro. A fost o călătorie cumva inițiatică, în care am încercat să mă regăsesc pe mine, cea de dinainte de naștere. Nu m-am regăsit, am găsit o versiune a mea mai profundă poate. Dar acum, dacă ar fi să fac din nou acest lucru, poate aș acorda mai multă atenție primilor 2 ani, când nu mi-am dat voie să ies nicăieri, trecând prin panicile despre care se tot vorbește printre mamele cu copii mici. Același sentiment de vinovăție pe care îl avem atunci când ieșim undeva, la piață, la coafor”, a dezvăluit Atena Boca.

„Cred că avem nevoie să facem lucrurul acesta, și pentru noi, dar și pentru copii. Cred că nu este un gest egoist. Ai noștri copii, de la vârste foarte fragede, au de înțeles că au venit pe lume din iubirea a doi părinți și acești doi părinți au nevoie în continuare de timp împreună ca să fie solizi în continuare. Cred că e un model pe care putem să îl dăm mai departe generațiilor viitoare”, a explicat Urania Cremene, care ulterior a explicat de ce părinții ar trebui să renunțe la sentimental de „vinovăție” pe care îl au atunci când pleacă undeva fără copil, fie la coafor, fie la cumpărături, dar mai ales în vacanțe.

Doctorul Mihail Pautov, Urania Cremene și Atena Boca au stat de vorbă și au explicat ce se întâmplă atunci când părinții își doresc un altfel de vacanță față de ceea ce își doresc copiii lor, cum găsim o soluție de mijloc, cum reușim să alegem destinațiile de vacanță potrivite pentru părinți, dar și pentru copii.

În fiecare sâmbătă, de la 12:00. Dr. Mihail Pautov (medic specialist în chirurgie generală), Carmen Brumă (autor programe de slăbit) şi Urania Cremene (unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România) prezintă pe micile ecrane cu noi rubrici, noi experiemente, iar spectrul amplu de subiecte medicale de actualitate va fi şi de această dată abordat într-o atmosferă destinsă, alături de invitaţii emisiunii.

Poți urmări episodul intergral de MediCOOL din data de 20 mai 2023, precum și edițiile anterioare pe AntenaPLAY!