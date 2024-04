Medicool sezonul 6, 13 aprilie 2024. Ce este și cum se manifestă sindromul de burnout la adulți. Cum poate fi prevenit

Ce este și cum poți preveni un sindrom de burnout? Află totul urmărind episodul 8 al emisiunii MediCOOL, sezonul 6, difuzat pe 13 aprilie 2024.

În episodul 8 al emisiunii MediCOOL, sezonul 6, difuzat pe 13 aprilie 2024, medicul Mihail Pautov, alături de invitații săi, Andy Szekely (antreprenor) și Alin Popescu (medic primar medicină sportivă), au vorbit despre burnout, de la simptome și până la metode de prevenție.

Mihail Pautov a dezvăluit ce este și cum se manifestă sindromul de burnout la adulți, în ediția 8 a emisiunii MediCOOL, sezonul 6

Ediția a optaa emisiunii MediCOOL sezonul 6, difuzată pe 13 aprile 2024, a abordat diferite subiecte legate de sănătate, iar printre acestea a fost și cel legat de sindromul de burnout.

Primul care a oferit detalii despre burnout a fost Andy Szekely (antreprenor), care a dezvăluit detalii despre o expriență personală:

„Experiența e simplă, am avut burnout și am fost la medic, care mi-a zis că îl pot numi așa sau pot numi totul depresie indusă de muncă. Am ieșit de acolo și secretul pentru mine a fost că mi-am luat 6 luni de pauză, adică o perioadă sabatică. Mi-am închis buclele, cu tot ce aveam de făcut, promisiunile pe care le aveam, m-am retras și am spus că nu trebuie nimic, nu trebuie să fac un anumit curs, nu trebuie să apar. Și fiindcă nu am mai apărut nici nu a mai fost presiune din exterior să fac acele lucruri”, a povestit invitatul, la MediCOOL sezonul 6.

Întrebat care sunt simptomele de burnout, acesta a răspuns: „Sunt niște simptome clare. Unul este oboseala cronică, adică ți se termină benzina. Dacă înainte lucrai până la 8, acuma lucrezi până la 3, fiindcă nu mai poți, nu mai ai chef. Al doilea semn este iritabilitatea. Mai este o componentă: o scădere a încrederii că poți, o scădere a stimei de sine în plan profesional”.

„De fapt și de drept, oricât de mult vrem sau nu să recunoaștem, un burnout are categoric o componentă depresivă importantă. Nu poți să zici că ai burnout și să nu vrei să auzi de psihiatru. E absurd”, a spus Alin Popescu, medic în medicină sportivă.

