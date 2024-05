Medicool sezonul 6, 4 mai 2024. Metode de slăbit tradiționale și medicale. Ce spun specialiștii

În episodul 11 din Medicool Sezonul 6, Mihail Pautov, Carmen Brumă și Simona Carniciu, medic diabet, nutriţie şi boli metabolice, vorbesc despre metodele tradiționale și medicale de slăbit. Află totul urmărind episodul integral difuzat pe 4 mai 2024.

„Există metode tradiționale de a slăbi și există metode medicale de a slăbi. Există doctori care va ajută să slăbiți!” a punctat doctorul Mihail Pautov.

„Metoda tradițională este cu disciplină, cu voință, cu ceva efort și cu alimente. (...) Carnea este cel mai bun prieten al curelor de slăbire pentru că are un efect termic mare, de aproape 20%, asta înseamnă că o parte din caloriile pe care le conține carnea vor fi consumate în procesul de digestie. Tot carnea conține vitamina B12. Deficitul de B12 a fost asociat în studii cu kilograme în plus și obezitate. De asemenea, are vitamina B1 care este cofactorul metabolismul grăsimii și carnea nu are carbohidrați, deci nu o să provoace un vârf glicemic și secreție de insulină.” a spus Carmen Brumă

Simona Carniciu, medic diabet, nutriţie şi boli metabolice a oferit detalii interesante despre metodele tradiționale și medicale de slăbit.

Metodele medicale de slăbit „sunt pe câteva generații pentru că ele sunt acum în continuă cercetare și dezvoltare” susține medicul invitat în cadrul acestei editiții.

„Prima substanță a fost liraglutide, a doua substanță este semaglutide, a treia este tirzepatide. Noi avem în intestin niște celule neuroendocrine care secretă hormoni, GLP-1 și GIP. Această substanță semaglutide, mimează aproape identic molecula de GLP-1 care ne dă senzație de sațietate, și nu doar, se pare că are mai multe efecte (...) nu doar în slăbit. Îți întârzie evacuarea gastrică, alimentele stagnează mai mult acolo, nu mai îți este foame. Îți inhibă la nivelul creierului senzație de foame. În același timp îți inhibă și pofta de jocuri de noroc, de substanțe aditive, pofta de alcool, pofta de fumat și de alte tipuri de adicții. E deja fenomenal ce se întâmpă!” a dezvăluit Simona Carniciu, medic diabet, nutriţie şi boli metabolice.

„Tot la capitolul sațietate vreau să vă prezint un aliment senzațional: oul fiert! Oul fiert bine îți dă o senzație de sațietate. Tare pentru că se digeră mai greu, consumi mai multe calorii și îți dă o senzație de sațietate mai mare” intervine Carmen Brumă pentru a completa spusele doamnei doctor.

„Apropo de gălbenuș, vorbim de grăsimi, de tot ce înseamnă compoziția gălbenușului, este mai bine pentru organism și pentru digestie să fie fiert tare” spune Simona Carniciu, medic diabet, nutriţie şi boli metabolice

„Sfânta apă. Se spune că apa nu ține de foame, dar o păcălește și te ajută se te saturi cu mai puține calorii. Un studiu din 2012, cu un grup de adulți de peste 50 de ani cu probleme de greutate. Împărțiți în două categorii, au avut aceeași dietă hipoglucidică, doar că la primul grup li s-a spus să bea 500 de ml de apă înainte de masă. Grupul 1 a slăbit 2 kg în condițiile în care au avut aceeași dietă pentru că apa îi ajuta să se sature mai repede cu mai puține calorii.” a mai spus Carmen.

Doamna doctor Simona Carniciu a ținut să vină cu o completare esențială în acest sens.

„Și tratamentul acesta injectabil dacă nu îl cuplăm cu dieta, nu o să avem rezultate pe termen lung. Dar ne ajută că ne restricționează ceva ca să facem ceea ce trebuie!”.

