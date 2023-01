Cristiana și Marian de la MPFM 4, portret adorabil de familie. Cum s-au pozat la munte, cu cei doi copii

Cristiana și Marian de la Mireasă pentru fiul meu sezon 4 au o familie deosebită. Cei doi tineri au un băiețel, Rian, care are aproape 7 anișori și o fetiță, Isabelle Maria.

Cristiana și Marian de la MPFM 4, portret adorabil de familie

Recent, tinerii s-au pozat pe pârtie. În imaginea postată, cei patru par foarte fericiți. În timp ce Marian în ține în brațe pe Rian, care este tot un zâmbet și are obrajii roșii, semn că s-a distrat pe cinste, Cristiana o ține în brațe pe fiica lor, Isabelle.

Cele doi sunt foarte concentrate la poză și se observă că micuța este tare obosită după distracția de pe pârtie. ”Vă ador”, a notat familia Stoica la descrierea imaginii.

Bineînțeles, mesajele au curs în zona de comentarii. ”O familie superba ati fost preferatii mei din sezonul vostru va doresc tot binele din lume”, ”Cei mai frumoși”, au scris cei care le-au urmărit parcursul în emisiunea Mireasă pentru fiul meu de la Antena 1.

Cum a evoluat povestea de dragoste dintre Cristiana și Marian de la MPFM 4

În ciuda dificultăților pe care le-au întâmpinat, din cauza diferenței de vârstă, Cristiana și Marian au dovedit că se iubesc cu adevărat și au rămas împreună. Ei sunt acum mai fericiți ca niciodată, mai ales că familia lor însumează patru membri. Cristiana și Marian au doi copii, un băiețel și o fetiță.

Între Marian și Cristiana există o diferență de 13 ani, aspect care i-a făcut pe mulți să le pună relația la îndoială. Și ei au considerat, nu o dată, că acest lucru le pune piedici. La două luni după ce au decis să fie împreună, Marian și Cristiana se despărțeau pe motiv că nu sunt compatibili.

Cel care a inițiat despărțirea a fost Marian, care a concluzionat că perioada de două luni ar fi fost suficientă pentru ca el și Cristiana să formeze un cuplu solid însă, odată îndeplinit acest aspect, relația era sortită eșecului.

“Cred că eu am fost de vină. Am spus lucruri care pe el l-au deranjat. Poate din greșeala asta o să învăț pe viitor. Mama și sora mea mi-au zis să fac ce simt, dar nu le-am lăsat să-mi zică unde am greșit pentru că vreau să-mi dau seama singură”, declara atunci Cristiana.

Dar sentimentele puternice i-au adus împreună și iată că, la șase ani de la acel moment, Marian și Cristiana au o familie superbă.