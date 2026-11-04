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Concurenți Mireasa, răniți și revoltați! Ce s-a întâmplat la task-ul cabinei și de ce a țipat Maria

În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, task-ul cabinei telefonice a fost marcat de tensiuni și acuzații. Descoperă de ce a țipat Maria.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 14:23 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 11:58
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Aseară a avut loc task-ul cabinei, unul dintre cele mai râvnite task-uri de la Mireasa, emisiunea din programul TV al Antenei 1. Totuși, momentul nu a fost lipsit de incidente extrem de dureroase și neplăcute, iar camerele de filmat au surprins totul. În ediția din 4 noiembrie 2026 a ieșit la iveală faptul că Anne a căzut, iar Paula a fost lovită. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, dar și ce au avut de zis concurenții.

Concurenți Mireasa, răniți și revoltați! Ce s-a întâmplat la task-ul cabinei și de ce a țipat Maria

Alan și Ema i-au sfătuit pe concurenții din sezonul 14 să fie atenți să nu se rănească. Totuși, lucrurile au scăpat rapid de sub control și, în mod inevitabil, au avut loc și incidente neplăcute.

În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, task-ul cabinei telefonice a fost marcat de tensiuni și acuzații.

Încă din primele secunde, când Alan a dat starul, Anne-Mary s-a împiedicat și a căzut. Alți concurenți au sărit peste ea și au lovit-o. Și Paula a povestit că ar fi fost lovită în timpul probei și a reacționat revoltată: „Suntem animale?! M-a dat cu capul de pământ!”. Un alt moment tensionat a fost atunci când Maria s-a enervat că doamana Elena îi spune să iasă din cabină. Tânăra a avut o criză de nervi și a țipat, iar camerele au surprins totul.

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Între timp, telefonul a sunat, iar concurenții aflați în cabină au fost nevoiți să elimine unul dintre ei.

Dacă primele momente în cabină au fost ușoare, lucrurile au devenit și mai complicate atunci când oboseala a început să își spună cuvântul. Jocul a fost complicat și mai mult prin faptul că pe ecran au început să fie afișate mesajele susținătorilor, transmise pe pagina oficială a emisiunii Mireasa. Acesta a fost un alt moment în care au ieșit la iveală anumite rivalități, înțepături și replici dure.

Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus, din ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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