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Alberto a avut o criză de nervi și a răbufnit! Concurentul, ieșire nervoasă fără precedent, la Mireasa. Ce s-a întâmplat

Alberto nu și-a mai putut stăpâni nervii și a „explodat”, lucru ce i-a deranjat pe concurenții din casa Mireasa. Camerele de filmat au surprins o ieșire nervoasă fără precedent.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:45 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 13:42
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În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Direct din culise, Andreea Frățilă a stat de vorbă cu tinerii din competiție. Astfel au ieșit la iveală mai multe detalii despre faptul că Alberto a avut o ieșire nervoasă din cauza celor întâmplate la task-ul cabinei.

Alberto a avut o criză de nervi și a „explodat”! Concurentul, ieșire nervoasă fără precedent, la Mireasa. Ce s-a aflat la Mireasa. Direct din culise

Aseară, task-ul cabinei telefonice a avut loc, iar momentul a scos la iveală și nemulțumiri între concurenți.

Maria a rezistat patru ore și a dezvăluit faptul că i-a fost ciudă, fiindcă a fost aproape de ce concurentul care a rezistat cel mai mult (cinci ore). Din cauza unei foste operații la picior, aceasta a cedat.

„Am înțeles că aseară Alberto a avut o ieșire și vreau să te întreb dacă te-a supărat și pe tine”, a dorit să afle Andreea Frățilă.

„Normal că m-a supărat! Noi toți am fost fair play a trebuit să luăm vot pentru adevăr și corectitudine. Oricine ar fi fost, chiar și Adrian, care este iubitul meu, tot la fel aș fi votat, pentru că mi se pare absolut normal să fim corecți când e vorba despre așa ceva. A adresat injurii atât lui Adrian, cât și altora din casă. Și cu doamna Flori a fost o situație. De fiecare dată când copiii ei sunt în joc, ea vrea să câștige ei, pe care îi crede cei mai buni, iar noi suntem un fel de plebe. Și m-a deranjat. E vorba de Alberto, Paula, Irina, Ronaldo. Putea și doamna Carmen să vorbească, dar din contră, nu s-a băgat, ne-a lăsat pe noi. Am întrebat-o de ce nu a tăiat toată ceapa la fel, de ce a pus o bucată mai mică, să ajungă la Alberto, după ce ea a reproșat că celălalt a luat ceapa mai mică și nu a fost corect. A spus că Adrian a luat ceapa mai mică. Sunt dezaăgită de unele persoane din casă pentru că mereu spun că spun mereu că sunt asumați, dar sunt falși și fac opusul”, a zis tânăra, care l-a criticat pe Alberto pentru faptul că a înjurat și a avut reacții complet nepotrivite.

„Doamna Flori a încercat o mânărie”, a zis Valentin.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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