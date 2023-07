Mireasa, sezon 7. Irina, pusă la zid de fani pentru aspectul fizic. Cum arată concurenta și cum a răspuns răutăților din online

Irina, fosta concurentă de la Mireasa sezon 7, a fost judecată de internuați pentru transformările de ordin fizic aduse după ce a ieșit din competiție. Cum le-a răspuns tânăra fanilor care au pus-o la zid.

Irina de la Mireasa sezon 7 le-a arătat fanilor o imagine cu transformarea sa de după emisiune și i-a pus pe fani pe gânduri. În cadrul emisiunii, concurenta a fost văzută în mai multe ipostaze. La un moment dat ea s-a confruntat cu o acnee, iar după ce a ieșit din competiție și a acordat mai multă atenție aspectului fizic și s-a relaxat, Irina a revenit la un ten luminos și curat.

Fosta concurentă de la Mireasa a publicat pe Insta-story o imagine cu ea fara filtre și o imagine cu filtru dintr-o aplicație celebră, pentru a evidenția diferențele mici dintre cele două. Cu toate acestea, fanii au criticat-o că de dapt, ceea afișează nu ar fi realitatea, ci ar fi filtre de pe Instagram. Astfel, tânăra a ținut să precizeze că a avut o serie de probleme de sănătate în emisiune, de acolo și apariția coșurilor. În plus, fosta concurentă a mai precizat că a mers la salonul de înfrumusețare pentru a reveni la aspectul fizic dorit.

„Văd că scrieți, lasă filtrele că știm cum arăți. Băi oameni buni și răi. Da, arăt mai bine ca în casă. Tenul meu arată mult mai bine. Am avut niște probleme de sănătate și mi-a apărut acnee atunci. Acum mi-a trecut. Mi-am vopsit părul, mi-am făcut sprâncele (ele schimbă și mimica feței ca să știți), genele (am niște gene până-n pod acum, frumoase). Mă alimentez sănătos... Sunt fericită, e normal că arăt mult mai bine”, a scris Irina în mediul online.

Care a fost parcursul Irinei în casa Mireasa

Reamintim că Irina a părăsit casa Mireasa, după ce s-a aflat într-o cursă de eliminare cu Anemona. Ambele fete au așteptat rezultatul cursei cu bagajele făcute, iar în momentul în care a aflat că v-a pleca, Irina a recunoscut că vestea este eliberatoare pentru ea. Concurenta care se afla încă de la începutul competiției în casă a format un cuplu cu Bogdan, apoi cu Alex Macarie. După ce Alex a fost eliminat, Irina nu a mai dorit să cunoască niciun băiat.

În ultime vreme a fost implicată des în conflicte, iar cel mai mare l-a avut cu Maria și Antonio. Cu toate acestea, la plecare, Maria a început să plângă și nu a putut să o lase pe Irina să plece acasă fără să clarifice anumite situații din trecut. Cele două s-au luat în brațe la plecare și Maria a declarat că o va căuta pe Irina după terminarea competiției.

„Vreau să înțelegi că eu când am spus că mi se pare că Antonio și-a mai calculat un pic lucrurile, eu nu m-am așteptat ca tu să zici lucrurile alea. Și când am văzut reacția ta am zis că „mamă, fata asta a avut impresia asta despre mine de la început și acum că eu am zis așa”. Și de tine am zis...”, i-a spus Irina Mariei după ce i-a oferit o îmbrățișare înainte de plecare.