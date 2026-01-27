Mireasa sezonul 13, 27 ianuarie 2026. Alan pune la îndoială sinceritatea Danielei față de Darius

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Alan și-a exprimat suspiciunile legate de sinceritatea Danielei față de Darius, punând sub semnul întrebării intențiile ei. De cealaltă parte, Darius a fost categoric și a declarat că nu dă doi bani pe ce spune lumea. Concurentul a mărturisit că este dispus să aibă răbdare cu Daniela, atât timp cât aceasta îi va demonstra că merită să lupte pentru cunoașterea lor.

Marti, 27.01.2026, 14:31