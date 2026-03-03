Antena Căutare
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul

Descoperă cine a câștigat a doua amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Chef Mihai Toader a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul.

Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 22:36 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 22:36

În ediția din 3 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, chefii s-au întrecut pentru a doua amuletă a sezonului 17. Descoperă cine a câștigat avantajul. Verdictul a fost dat de Chef Mihai Toader.

Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026. Verdictul a fost dar de Chef Mihai Toader

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce provocare aduce cel de-al doilea joc de amuletă. La finalul unei probe savuroase s-a aflat cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026.

Înainte de toate, Chef Sautner a avut parte de o surpriză atunci când colegii i-au adus un tort și i-au cântat la mulți ani. Acesta s-a bucurat și a fost chiar emoționat, spunând că se simte iubit și apreciat.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul

„Nu e ușor să găsești un om atât de bun la suflet ca el”, a mărturisit Chef Richard Abou Zaki.

„El știe că îl iubesc”, a spus Orlando.

Apoi, Irina Fodor a anunțat ce probă extrem de interesantă a pregătit: „Vorbim despre țara noastră, reprezentată de voi și de felul vostru unic. Vorbim despre bucătăria românească tradițională reinterpretată într-un stil fine dining, așa cum vă place vouă cel mai mult. Eu mă uit la fețele voastre și nu îmi dau seama dacă v-am făcut ceva rău”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

Vestea nu a adus neapărat bucurie pentru cei patru îndrăgiți bucătari, însă cu siguranță anunțul că Chef Mihai Toader va juriza i-a agitat și mai mult, acesta fiind un pasionat al tradițiilor și al culturii gastronomice românești. El va avea misiunea să decidă

„Amuleta nu este nouă, dar este una pe care v-o doriți cu toții și care vă prinde foarte, foarte bine atunci când sunteți într-un punt mai vulnerabil în etape de confruntări pe echipe. Ea sună cam așa: Ai puterea să salvezi un concurent din orice echipă de la eliminare. Din acel moment, acel concurent va intra în echipa ta”, a anunțat Irina, spre marea uimire a tuturor.

„Mi-aș dori tare mult să o câștig, fiindcă este o amuletă foarte bună”, a spus Chef Orlando Zaharia.

Auzind cine jurizează și care este tema, cei patru jurați au început să se gândească la posibile rețete ce ar putea aduce succesul la cea de-a doua probă de gătit pentru amuletă, în ediția din 3 martie 2026.

Cronometrul a pornit și Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au apucat rapid de treabă, căci toată lumea vrea să câștige a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. S-a muncit mult, s-a lucrat cu meticulozitate și s-a folosit multă imaginație, totul pentru a impresiona pe Chef Mihai Toader. Chef Richard a ales o rețetă de supă de cartofi, Chef Ștefan a mizat pe un pește cu o mămăligă spumă, cu sifon, Chef Orlando a mizat pe o rețetă de prepeliță, iar Chef Sautner a gătit stufat de miel cu piure.

Cei patru bucătari au avut mari emoții atunci când farfuriile lor au fost trimise la degustarea făcută de Chef Mihai Toader, cel care a decis cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026. Au urmărit cu mult interes fiecare mișcare a juratului și fiecare observație făcută de acesta. Tensiunile au atins cote uriașe, fiindcă toate cele patru farfurii au fost unele de senzație.

„O să-mi fie foarte greu să aleg un preparat”, a fost concluzia juratului.

După ce s-a gândit bine, Chef Mihai Toader și-a făcut apariția ca să anunțe cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026.

Trei puncte a obținut Chef Ștefan, cinci puncte și amuleta au mers la Chef Richard, patru puncte au mers la Chef Orlando, iar două puncte au mers la Chef Alexandru.

colaj foto cu mihai toader si irina fodor si poza cu juratii chefi la cutite sezonul 17
