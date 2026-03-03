Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul

Descoperă cine a câștigat a doua amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Chef Mihai Toader a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul.

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce provocare aduce cel de-al doilea joc de amuletă. La finalul unei probe savuroase s-a aflat cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026.

Înainte de toate, Chef Sautner a avut parte de o surpriză atunci când colegii i-au adus un tort și i-au cântat la mulți ani. Acesta s-a bucurat și a fost chiar emoționat, spunând că se simte iubit și apreciat.

„Nu e ușor să găsești un om atât de bun la suflet ca el”, a mărturisit Chef Richard Abou Zaki.

„El știe că îl iubesc”, a spus Orlando.

Apoi, Irina Fodor a anunțat ce probă extrem de interesantă a pregătit: „Vorbim despre țara noastră, reprezentată de voi și de felul vostru unic. Vorbim despre bucătăria românească tradițională reinterpretată într-un stil fine dining, așa cum vă place vouă cel mai mult. Eu mă uit la fețele voastre și nu îmi dau seama dacă v-am făcut ceva rău”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

Vestea nu a adus neapărat bucurie pentru cei patru îndrăgiți bucătari, însă cu siguranță anunțul că Chef Mihai Toader va juriza i-a agitat și mai mult, acesta fiind un pasionat al tradițiilor și al culturii gastronomice românești. El va avea misiunea să decidă

„Amuleta nu este nouă, dar este una pe care v-o doriți cu toții și care vă prinde foarte, foarte bine atunci când sunteți într-un punt mai vulnerabil în etape de confruntări pe echipe. Ea sună cam așa: Ai puterea să salvezi un concurent din orice echipă de la eliminare. Din acel moment, acel concurent va intra în echipa ta”, a anunțat Irina, spre marea uimire a tuturor.

„Mi-aș dori tare mult să o câștig, fiindcă este o amuletă foarte bună”, a spus Chef Orlando Zaharia.

Auzind cine jurizează și care este tema, cei patru jurați au început să se gândească la posibile rețete ce ar putea aduce succesul la cea de-a doua probă de gătit pentru amuletă, în ediția din 3 martie 2026.

Cronometrul a pornit și Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au apucat rapid de treabă, căci toată lumea vrea să câștige a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. S-a muncit mult, s-a lucrat cu meticulozitate și s-a folosit multă imaginație, totul pentru a impresiona pe Chef Mihai Toader. Chef Richard a ales o rețetă de supă de cartofi, Chef Ștefan a mizat pe un pește cu o mămăligă spumă, cu sifon, Chef Orlando a mizat pe o rețetă de prepeliță, iar Chef Sautner a gătit stufat de miel cu piure.

Cei patru bucătari au avut mari emoții atunci când farfuriile lor au fost trimise la degustarea făcută de Chef Mihai Toader, cel care a decis cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026. Au urmărit cu mult interes fiecare mișcare a juratului și fiecare observație făcută de acesta. Tensiunile au atins cote uriașe, fiindcă toate cele patru farfurii au fost unele de senzație.

„O să-mi fie foarte greu să aleg un preparat”, a fost concluzia juratului.

După ce s-a gândit bine, Chef Mihai Toader și-a făcut apariția ca să anunțe cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 3 martie 2026.

Trei puncte a obținut Chef Ștefan, cinci puncte și amuleta au mers la Chef Richard, patru puncte au mers la Chef Orlando, iar două puncte au mers la Chef Alexandru.

