Mireasa sezonul 13, 27 ianuarie 2026. Alan recunoaște că își pierde interesul rapid într-o relație. Roxi cere explicații

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. În cadrul unei activități din weekend, Alan a vorbit deschis despre modul în care vede relațiile și a recunoscut că, de multe ori, interesul lui dispare după o perioadă scurtă. Auzind aceste lucruri, Roxi a simțit nevoia de clarificări și i-a cerut lui Alan să explice exact ce a vrut să spună.

Marti, 27.01.2026, 15:57