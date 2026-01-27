Mireasa sezonul 13, 27 ianuarie 2026. Claudia și Halima nu reușesc să se înțeleagă: „Ești gură-spartă!”

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Apropierea Halimei de Marian a devenit subiect de controversă în casă. Claudia a intervenit ferm, exprimându-și dezacordul și susținând că astfel de gesturi transmit mesaje contradictorii. Chiar dacă Halima a explicat motivele din spatele comportamentului ei, tensiunile au crescut, iar schimbul de replici a scos la iveală opinii dure și diferențe clare de viziune.

Marti, 27.01.2026, 14:18