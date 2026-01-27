Mireasa sezonul 13, 27 ianuarie 2026. Paula, refuzată de Sebastian: „Vreau să o cunosc pe Roxana!”

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana și Sebastian s-au aflat într-o situație delicată, după ce Paula a fost percepută ca fiind „la pândă” în preajma lui Sebastian, în ciuda faptului că acesta a declarat că își dorește să o cunoască pe Roxana. Momentul a adus confuzie și semne de întrebare, iar intervenția AdrenaLINIA a schimbat dinamica serii. Un mesaj neașteptat i-a permis lui Ben să îi cedeze lui Sebastian cina cu Paula, oferindu-le astfel șansa de a-și clarifica nelămuririle.

