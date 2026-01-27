Mireasa sezonul 13, 27 ianuarie 2026. Sebastian își dorește ca Paula să să îi respecte decizia de a o cunoaște pe Roxana

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Tensiunile au crescut între Roxana, Sebastian și Paula, pe fondul unor intenții neclare. Deși Sebastian a spus deschis că vrea să o cunoască pe Roxana, prezența Paulei a creat o stare de incertitudine. În acest context, AdrenaLINIA a intervenit cu un mesaj surpriză pentru Ben, care a fost de acord să îi ofere lui Sebastian cina cu Paula, pentru a lămuri situația și a pune cărțile pe masă.

Marti, 27.01.2026, 15:00