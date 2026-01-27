Mireasa sezonul 13, 27 ianuarie 2026. Tensiuni între fete! Apropierea Halimei de Marian, aspru judecată de Claudia

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Halima a fost extrem de apropiată de Marian la petrecere, lucru care a stârnit reacții dure din partea Claudiei. Concurent a criticat întreaga situație și a subliniat că astfel de comportamente nu pot fi considerate simple glume. Deși Halima a încercat să își justifice acțiunile, discuția a degenerat, iar replicile tăioase nu au întârziat să apară.

Marti, 27.01.2026, 14:13