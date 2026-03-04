Mirabela Grădinaru ia exemplul lui Kate Middleton și reciclează ținutele. Ce rochie a purtat de două ori partenera președintelui

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a atras recent atenția cu o ținută pe care a ales să o poarte.

Recent, Prima Doamnă a României a fost prezentă la un eveniment organizat de Administrația Prezidențială și a purtat o rochie superbă care a atras atenția criticilor.

Se pare că Mirabela Grădinaru a ales să urmeze modelul lui Kate Middleton, fiind inspirată de faptul că Prințesa de Wales își reciclează adesea ținutele și bijuteriile.

Rochia pe care Mirabela Grădinaru a purtat-o de două ori

Kate Middleton e cunoscută deja pentru faptul că îi place să poarte de mai multe ori piese statement sau haine din garderobă care îi sunt foarte dragi. Prințesa de Wales nu ezită să poarte piese vestimentare moștenite din garderoba Prințesei Diana sau unele care îi imită stilul regretatei Prințese a Inimilor.

Urmând exemplul lui Kate Middleton, Mirabela Grădinaru a decis recent să recicleze un look pe care l-a mai într-o altă ocazie oficială. Partenera Președintelui a purtat din nou o rochie roz pastel creată de un designer român. Rochia face parte dintr-o colecție a brandului de haine deținut de Andreea Raicu. Ea a fost cea care a apreciat foarte mult apariția Primei Doamne a României și a evidențiat că Mirabela Grădinaru nu s-a ferit să poarte aceeași rochie de două ori.

„Mă bucură sincer că Prima Doamna a României a ales să poarte o rochie AMALIN la evenimentul organizat de Administrația Prezidențiala vineri, 27 februarie, unde a fost prezentă alături de ministrul Sănătății, medici, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF și organizații neguvernamentale.

Dincolo de eleganță, m-a emoționat alegerea ei de a purta din nou aceeași rochie AMALIN, Amelia roz pastel, o piesă pe care a mai ales-o și în trecut, la prima sa vizită oficială în Austria. Într-o lume în care presiunea noutății este constantă, gestul de a reîmbrăca o rochie transmite un mesaj frumos despre sustenabilitate, asumare și respect pentru valoare, dincolo de tendințe.

A fost un moment important – lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului National de Screening și Prevenție – un proiect strategic care poate schimba în bine viețile multor copii și familii din România.

Și încă ceva în care cred din inimă: eleganța adevarată nu înseamnă mereu ceva nou, ci ceva purtat cu sens și demnitate”, a scris Andreea Raicu pe pagina ei de Facebook.

Mirabela Grădinaru a ales să accesorizeze rochia cu bijuterii minimaliste precum o pereche de cercei simpli albi și o pereche de pantofi cu toc tot albi. Prima Doamnă a României și-a prins părul la spate doar parțial, lăsând să îi vină pe umeri părul drept.

