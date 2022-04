Ale și Ionuț de la Mireasa sezon 1 au devenit părinți. Primele imagini cu superbul bebeluș

Ale și Ionuț au plecat ca o adevărată familie din show-ul matrimonial Mireasa. În Finala sezonului 1, ei s-au cununat civil în fața telespectatorilor și de atunci sunt de nedespărțit.

Cei doi au devenit și părinți în urmă cu câteva ore, iar minunea lor le-a umplut sufletul de fericire.

Ale de la Mireasa sezon 1 a născut. Cum arată bebelușul

Ale de la Mireasa sezon 1 este în al nouălea cer. Tocmai a devenit mamă și trăiește momente unice.

”Acum 2 ore am devenit mamă. Nu pot explica sentimentul pe care l-am avut când l-am strâns în brațe pentru prima dată, dar pot spune ca astăzi am născut o minune în noaptea sfântă a Vinerii Mari! Te iubesc Sotul meu minunat și mândrește-te cu familia noastră!!!”, a scris Ale la descrierea imaginilor cu bebelușul lor.

Cum au anunțat Ale și Ionuț că vor deveni părinți

Alexandra și Ionuț au fost prezenți, în urmă cu câteva luni, în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii. Cei doi dezvăluiau atunci faptul că vor avea un copil.

”Sunt însărcinată. Încă nu știm ce este, abia am o lună si trei săptămâni. Nu am ascuns niciodată lucrurile ce sunt legate de viață sau in ceea ce ne privește pe noi doi. Am fost întotdeauna la fel cum am fost și în cadrul emisiunii, în sezonul 1, am spus lucrurile pe nume si asta întotdeauna m-a avantajat. Dintr-o iubire se poate naște cel mai frumos lucru. Iubirea noastră nu mai încăpea în două persoane și a venit a treia.”, a zi Ale.

Alexandra a mai spus atunci că Ionuț a fost foarte panicat și confuz atunci când i-a spus vestea.

,,Prima dată nu am crezut, îmi arăta mereu și îmi spunea, dar eu nu credeam. Dupa primul control la medic m-am convins. Am făcut 7 teste, toate arătau doua linii, dar Ionuț venea și îmi arăta că sunt două linii, dintre care una este ștearsă. Era panicat, era o confuzie în capul lui.”, au afirmat Ionuț și Ale.