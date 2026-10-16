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Anne-Mary a „explodat” de nervi când a auzit ce a putut să spună Ronaldo! Tânăra a aruncat cu jigniri și replici dure la Mireasa

Anne a „explodat” din nou în casa Mireasa și

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 14:20 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:03
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Au ieșit scântei în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, mai ales după ce Ronaldo a făcut o afirmație controversată despre concurente. Anne-Mary a fost atât de deranjată de cele auzite încât a „explodat” de nervi și nu a mai ținut cont de nimic, aruncând cu jigniri și reproșuri. Descoperă ce s-a întâmplat, de fapt, în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1.

Anne-Mary a „explodat” de nervi când a auzit ce a putut să spună Ronaldo! Tânăra a aruncat cu jigniri și replici dure la Mireasa

În ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Anne-Mary a fost atât de deranjată de afirmațiile îndrăznețe făcute de Ronaldo la Capriciile iubirii încât a „explodat” de nervi și nu s-a abținut de la jigniri și replici dure. Ceea ce părea un simplu schimb acid de replici s-a transformat într-un timp extrem de scurt într-un adevărat scandal de proporții.

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Totul a început atunci când, la Capriciile iubirii, Ronaldo și-a spus punctul de vedere în conflictul dintre Veronica și celelalte fete din casa Mireasa, afirmând că aceasta „le are la degetul mic pe celelalte concurente din casă”. Declarațiile sale au stârnit reacții, iar Anne-Mary s-a arătat deranjată de faptul că fetele au fost catalogate drept imature și nu a mai durat mult până ce a „explodat” de nervi.

„Adică doar Claudia și Irina sunt mature și noi suntem toate niște imature”, s-a înfuriat Anne-Mary.

„Păi caracterul tău a demonstrat lucrul ăsta!”, a completat Ronaldo.

Ulterior, Anne-Mary a „explodat” de nervi și a aruncat cu replici dure și jigniri: „Dar nu vine să-mi zică mie ăla că eu sunt imatură și nu știu ce mai vorbește! Că în afară de prostii nu scoate nimic pe gură. Că n-am ajuns eu să-mi zică mie ciurlea-burlea așa ceva!”.

Apoi, jignirile și reacțiile dure s-au îndreptat asupra Veronicăi!

Duceți-vă la balamuc! Că nu mi-e rușine și nu o să-mi fie rușine în viața mea să spun ce am de zis. Și că o zic urât și că o zic frumos! Poate să mă crucifice oamenii ăștia aici că nu mă interesează”, a zis Anne-Mary.

Totuși, ulterior, Anne a revenit la sentimente mia bune și i-a propus Veronicăi un pact. Despre ce este vorba? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 16 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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