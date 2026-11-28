Irina și Ronaldo, foști concurenți ai sezonului 14 Mireasa, trec prin momente dificile. Tatăl tânărului s-a stins din viață după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

La scurt timp după ce Ronaldo a făcut publică vestea dureroasă, Irina a transmis un mesaj emoționant și a arătat că îi este alături iubitului ei în această perioadă.

Irina de la Mireasa, prima reacție după moartea tatălui lui Ronaldo. Ce mesaj i-a transmis iubitului ei

Povestea de dragoste dintre Irina și Ronaldo a început în casa Mireasa, acolo unde cei doi s-au cunoscut și au decis să formeze un cuplu. Relația lor a trecut printr-o încercare dificilă după ce Ronaldo a fost nevoit să părăsească emisiunea pentru a fi alături de tatăl său, care se confrunta cu probleme grave de sănătate. Ulterior, Irina a ieșit și ea din competiție, iar cei doi s-au reunit. Din păcate, la scurt timp, familia lui Ronaldo a primit vestea dureroasă a decesului tatălui său. După ce fostul concurent a anunțat pierderea suferită, Irina a ținut să îi transmită public un mesaj de susținere: „Sunt lângă tine iubitul meu, iar tatăl tău va trăi mereu prin tine. Doamne-Doamne a vrut un înger în Rai”, a scris Irina pe Facebook.

Mesajul fostei concurente a emoționat susținătorii cuplului, care i-au transmis lui Ronaldo numeroase condoleanțe. Irina a ales să îi fie alături iubitului ei în această perioadă dificilă, în care tânărul încearcă să facă față pierderii unuia dintre cei mai importanți oameni din viața sa.

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Ronaldo de la Mireasa, mesaj dureros după pierderea tatălui său

Vestea morții tatălui său a fost făcută publică chiar de Ronaldo, printr-o postare pe Instagram. Fostul concurent de la Mireasa a vorbit despre legătura specială pe care a avut-o cu părintele său, despre sacrificiile făcute de acesta pentru familie și despre sprijinul pe care i l-a oferit de-a lungul vieții. Ronaldo a mărturisit că tatăl lui a fost cel mai important om din viața sa și că îi va păstra mereu amintirea în suflet.

Pentru Irina și Ronaldo, perioada de după participarea la Mireasa a venit cu o încercare dureroasă. Cei doi sunt însă împreună, iar fosta concurentă i-a transmis clar partenerului său că se poate baza pe sprijinul ei.