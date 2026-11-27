Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului în gala din 27 noiembrie 2026! Descoperă cine sunt Mirele, Mama și Mireasa săptămânii.

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Adrian a cerut-o în căsătorie pe Maria, iar cei doi au avut ocazia să petreacă momente speciale împreună.

Un moment dezbătut intens a fost faptul că Anne-Mary și Claudio au avut parte de o noapte fierbinte împreună, lucru ce a stârnit un scandla de proporții.

A fost o săptămână plină pentru concurenți. Descoperă cum a votat publicului și cum arată astfel clasamentul din gala Mireasa de vineri, 272 noiembrie 2026.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 27 noiembrie 2026

În Gala Mireasa din 27 noiembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Emilia

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Anne-Mary

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia

Fata Săptămânii este: Paula

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Valentin

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.