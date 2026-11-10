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Anne-Mary a „explodat” de nervi din cauza noii concurente din casa Mireasa! Ce a înfuriat-o atât de tare și ce pedeapsă a primit

Anne a avut o reacție nervoasă din cauza noii concurente, Marina! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:01 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:36
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În ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Anne a „explodat” de nervi din cauza noii concurente din casă, Marina. Descoperă ce anume s-a întâmplat și de ce a înjurat tânăra.

Anne-Mary a „explodat” de nervi din cauza noii concurente din casa Mireasa! Ce a înfuriat-o atât de tare și ce pedeapsă a primit

În ediția precedentă a emisiunii Mireasa, în casă a intrat o nouă concurentă pe nume Marina. Aceasta a primit ocazia să aleagă trei băieți cu care să petreacă timpul.

„Fac scandal! Nu discută nimeni cu nimeni!”, a spus Anne, amenințând că va face scandal dacă nu îl vede pe Claudio.

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Deși știa că Anne nu mai stătuse de ceva timp cu Claudio, fiindcă a fost blocată, tânăra nu a ezitat și a ales să petreacă seara cu Andrei Beleuț și cu Claudio, băiatul pentru care ea a intrat în emisiune, de fapt. Dimineața, tânăra a petrecut timpul cu Belu.

Dacă Marina a petrecut un timp plăcut alături de cei trei băieți din casa Mireasa pe care i-a ales, Anne a „explodat” de nervi. Tânăra s-a înfuriat atât de tare când a văzut că nu poate să îl vadă pe Claudio încăt a început din nou să țipe și să înjure.

„Nu pot să cred! Nu mai pot de nervi! Am scăpat de una, am dat de alta!”, a spus la nervi Anne, făcând referire, probabil, la Veronica.

Tânăra a suportat cu greu ideea că nu îl va vedea pe Claudio și a avut o ieșire nervoasă.

Ulterior, subiectul a fost abordat în Live și unul dintre concurenți a criticat-o dur:

„Anne, tu ai un comportament foarte derapant. Ai spus clar: am scăpat de una, am dat de alta. Ai vorbit într-un hal fără de hal. Meriți să intri în cursă de eliminare săptămână de săptămână”, a spus Andrei Beleuț.

Chiar și Simona Gherghe a avut o reacție fermă și dură, anunțând drept pedeapsă faptul că tânăra nu mai primelte corespondență sau pachete până la începutul lunii decembrie.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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