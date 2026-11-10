În ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Anne a „explodat” de nervi din cauza noii concurente din casă, Marina. Descoperă ce anume s-a întâmplat și de ce a înjurat tânăra.
Anne-Mary a „explodat” de nervi din cauza noii concurente din casa Mireasa! Ce a înfuriat-o atât de tare și ce pedeapsă a primit
În ediția precedentă a emisiunii Mireasa, în casă a intrat o nouă concurentă pe nume Marina. Aceasta a primit ocazia să aleagă trei băieți cu care să petreacă timpul.
„Fac scandal! Nu discută nimeni cu nimeni!”, a spus Anne, amenințând că va face scandal dacă nu îl vede pe Claudio.
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Deși știa că Anne nu mai stătuse de ceva timp cu Claudio, fiindcă a fost blocată, tânăra nu a ezitat și a ales să petreacă seara cu Andrei Beleuț și cu Claudio, băiatul pentru care ea a intrat în emisiune, de fapt. Dimineața, tânăra a petrecut timpul cu Belu.
Dacă Marina a petrecut un timp plăcut alături de cei trei băieți din casa Mireasa pe care i-a ales, Anne a „explodat” de nervi. Tânăra s-a înfuriat atât de tare când a văzut că nu poate să îl vadă pe Claudio încăt a început din nou să țipe și să înjure.
„Nu pot să cred! Nu mai pot de nervi! Am scăpat de una, am dat de alta!”, a spus la nervi Anne, făcând referire, probabil, la Veronica.
Tânăra a suportat cu greu ideea că nu îl va vedea pe Claudio și a avut o ieșire nervoasă.
Ulterior, subiectul a fost abordat în Live și unul dintre concurenți a criticat-o dur:
„Anne, tu ai un comportament foarte derapant. Ai spus clar: am scăpat de una, am dat de alta. Ai vorbit într-un hal fără de hal. Meriți să intri în cursă de eliminare săptămână de săptămână”, a spus Andrei Beleuț.
Chiar și Simona Gherghe a avut o reacție fermă și dură, anunțând drept pedeapsă faptul că tânăra nu mai primelte corespondență sau pachete până la începutul lunii decembrie.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Maria și Adrian, momente pline de pasiune, la Mireasa! Ce au surprins camerele de filmat noaptea...