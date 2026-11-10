Maria și Adrian, momente pline de pasiune, la Mireasa! Ce au surprins camerele de filmat noaptea

Dacă ziua s-a lăsat cu o „nuntă” între Maria și Adrian, seara lucrurile au devenit foarte pătimașe între cei doi concurenți, iar camerele de filmat de la Mireasa au surprins totul.

Maria a pus la cale un moment neașteptat și l-a cerut în căsătorie pe Adrian. Gestul ei a stârnit hohote de râs și a dat naștere unor momente amuzante. Ulterior, cei doi concurenți s-au lăsat pradă pasiunii și camerele de filmat au surprins totul. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Maria și Adrian, momente pline de pasiune, la Mireasa! Ce a ieșit la iveală, în ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

În ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, telespectatorii au avut parte de un moment unic în acest sezon. Maria stătea de vorbă cu Adrian atunci când, la un moment dat, tânăra a decis să se pună în genunchi și să îl ceară în căsătorie pe Adrian. A fost un moment comic și, în scurt timp, casa Mireasa s-a transformat într-o „nuntă” tradițională, cu alai. Pe melodia „Ia-ți, mireasă, ziua bună”, concurenții și mamele au început să îi „pregătească” pe miri așa cum se cuvine. Momentul a fost unul de-a dreptul savuros și comic.

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Adrian a fost o mireasă fericită, iar Maria și-a intrat foarte bine în rolul de mire, acceptând să se „bărbierească”. După întâmplarea amuzantă, cei doi concurenți au avut ocazia să petreacă o noapte împreună. Cei doi concurenți s-au lăsat pradă pasiunii și camerele de filmat au surprins totul.

A doua zi, Adrian și Maria s-au trezit și au început să își facă griji cu privire la cele întâmplate și la modul în care vor fi judecați după ce au petrecut noaptea împreună într-un mod pasional. Descoperă în clipul video de mai sus ce declarații au făcut ulterior. Subiectul a fost dezbătut și în Live, la Capriciile iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.