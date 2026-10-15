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Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut multe replici dure și acuzații la adresa Veronicăi! Ce a putut să spună Alberto

În ediția din 15 octombrie 2026 a emisiuni Mireasa, Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut replici dure și acuzații la adresa Veronicăi! Descoperă ce s-a întâmplat și ce a putut să spună Alberto.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 15:01 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 15:30
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Situație complet neașteptată în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1. Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut multe replici dure și acuzații la adresa Veronicăi. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut multe replici dure și acuzații la adresa Veronicăi! Ce a putut să spună Alberto la Mireasa, ediția din 15 octombrie 2026

Veronica a fost extrem de curioasă să afle ce a mai discutat Radu despre ea în casa băieților, iar cel care i-a oferit niște răspunsuri a fost chiar Patrick. Tânăra a spus că gesturile pe care le-a făcut cu Radu nu le face în mod obișnuit, dar a făcut și alte dezvăluiri: „Eu am făcut actorie și chiar visez să filmez într-un film cu o scenă din asta, cum a fost cu Sharon Stone sau unde Angelina Jolie se dezbracă”.

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„Eu în viața reală sunt foarte perversă și pot să fac unele chestii frumos, dar eu de obicei tot ce fac fac când sunt trează. Nu îmi e rușine de ce am făcut, ci de faptul că am băut prea mult. În capul meu când eram beată am crezut că eram sexy, dar a fost mai degrabă amuzant. Dar m-a deranjat că fetele m-au judecat din priviri”, a dezvăluit Veronica.

Totuși, Alberto și Anne-Mary au părut deranjați de atitudinea concurentei și nu au ezitat să își exprime părerile critice la adresa tinerei.

În Live au ieșit scântei între concurenți, mai ales atunci când Alberto a acuzat-o pe Veronica de faptul că o sfidează pe Anne-Mary.

„Eu sunt un om imparțial, o sfidează pe Anne-Mary”, a zis Alberto.

„Eu nu am zâmbit la chestia cu medicul, am zâmbit că și eu plâng mereu și nu mi se acordă atâta atenție. Așa am perceput eu lucrurile”, spus Veronica.

„Tu plângi în fiecare zi! Mie mi s-a făcut rău, a fost prima dată când mi s-a făcut rău și am avut un atac de panică. Tu plângi în fiecare și în fiecare seară și vii să îți plângi de milă”, a fost replica dată de Anne-Mary, care a continuat cu acuzații și jigniri la adresa Veronicăi.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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