Ce a ținut să posteze Andreea Grădinaru, la scurt timp după ce Marian s-a pozat cu noua iubită. Mesajul apărut pe Instagram

Andreea Grădinaru, fosta soție a lui Marian Buda, reacție după ce a aflat de noua iubită a fostului soț. Aceasta a publicat un videoclip în care erau scrise câteva cuvinte ce ar putea fi interpretate ca fiind o primă reacție la aflarea veștii că Marian și-a găsit o iubită.

Andreea Grădinaru, mesajul pe care l-a publicat pe internet, la scurt timp deupă ce Marian Buda a anunțat că are o nouă relație

Fosta soție a lui Marian Buda de la Mireasa sezonul 3 a publicat un mesaj pe Instagram, care ar putea fi catalogat ca fiind unul cu trimitere către vestea pe care el le-a dat-o fanilor de curând. În videoclipul postat de Andreea pe internet apare scris în engleză aceste cuvinte: „Fall în love when you're ready, not when you're lonely”, în traducere, Andreea Grădinaru a scris așa: „Îndrăgostește-te când ești pregătit, nu când te simți singur”.

Desigur, ea nu a confirmat că mesajul ei a fost postat cu intenția de a-și spune părerea cu privire la relația lui Marian, dar dat fiind faptul că el s-a afișat cu noua lui iubită de curând pe internet, ar putea fi interpretat astfel.

Citește și: Mireasa sezonul 3. Marian a prezentat-o pe noua lui iubită, după ce s-a despărțit de Andreea Grădinaru. Cum arată tânăra

Povestea de dragoste dintre Andreea și Marian

Marian și Andreea au fost atrași unul de celălalt încă de la prima întâlnire a tinerei cu toți băieții. Se întâmpla la începutul concursului, când toate fetele au avut șansa să ia cina cu toți concurenții din casa băieților.

Chiar dacă majoritatea băieților au fost deranjați de atitudinea Andreei, Marian a rămas în living și a fost o gazdă bună. Cu toate că i-a criticat comportamentul de atunci, tachinările lor au continuat și curând s-au apropiat.

Citește și: Mireasa, sezonul 3. Andreea, fosta parteneră a lui Marian, a plecat în deșert, dar nu se știe cu cine. Cum a fost surprinsă

Pe data de 2 aprilie, prima noapte în care concurenții de la Mireasa sezon 3 au petrecut-o împreună a adus oficializarea legăturii lor. Atunci cei doi s-au sărutat și relația lor a început.

Spre deosebire de celelalte cupluri, Andreea și Marian au avut un parcurs marcat doar de puține neînțelegeri, lucru care a câștigat simpatia publicului Mireasa.

Nu a durat mult și băiatul și-a luat inima în dinți. I-a pregătit iubitei sale o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a luat-o prin surprindere pe Andreea.

Într-un cadru deosebit, fata a spus ”DA”. În Finala show-ului matrimonial ei au spus din nou ”DA”, doar că de data aceasta în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.

Totuși, ei au mers pe drumuri separate. Motivul nu a fost dezvăluit de către cei doi până acum.