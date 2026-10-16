Un concurent a fost eliminat în gala Mireasa din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Descoperă ce a decis publicul și ce reacții au fost, la final.

Verdict surprinzător în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Simona Gherghe a dezvăluit ce concurent a fost eliminat, în urma votului exprimat de telespectatorii show-ului. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost votul publicului.

Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 16 octombrie 2026! Surpriză de proporții, la anunțarea votului. Ce reacții au urmat

În cursa eliminare au fost în această săptămână Andrei Beleuț și Cristian. În urmă cu câteva zile, AdrenaLinia a sunat în casa Mireasa și Valentin, în calitate de mire al săptămânii, a primit o misiune extrem de dificilă, căci a fost anunțat că se află în situația de a decide dacă îl elimină pe loc pe Cristian din competiție sau dacă îi mai dă o șansă, trimițându-l la cursa de eliminare alături de un alt concurent, ales tot de el. Decizia a fost una extrem de dificilă, însă Valentin a trebuit să dea un răspuns. După ce s-a gândit extrem de bine, acesta i-a trimis în cursa de eliminare pe Cristian și pe Andrei Beleuț.

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Tensiunile au crescut în casa Mireasa și Andrei Beleuț nu și-a mai putut reține reacțiile și răbufnirile, ajungând chiar să se certe cu Valentin.

Iubitul Claudiei a susținut faptul că Andrei Beleuț a venit să fie în centrul atenției, nu să își facă o relație, completând faptul că lasă publicul să decidă în funcție de ce s-a văzut la televizor.

Andrei Beleuț, în schimb, l-a acuzat pe Valentin că are ceva personal cu el.

În gala Mireasa din data de 16 octombrie 2026, Simona Gherghe a anunțat verdictul acestei curse de eliminare. Astfel, concurentul care rămâne în competiție este Cristian, care a obținut 70,26% dintre voturi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce reacții au urmat, dar și pe cine au susținut mamele în cadrul acestei curse de eliminare.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.