Ce mai face Cosmin Munteanu din sezonul 6 Mireasa. Fostul soț al Mirunei publică rar imagini cu el în mediul online

Cosmin Munteanu, fostul câștigător al emisiunii matrimoniale Mireasa de la Antena 1, publică rar imagini cu el în mediul online. Astfel, ultima apariție de pe contul personal de Instagram i-a luat prin surprindere pe susținătorii săi.

Cosmin de la Mireasa sezon 6, care a format un cuplu cu Miruna, a publicat o fotografie rară cu el pe contul personal de Instagram. Din imaginea postată nu a lipsit zâmbetul de pe chipul tânărului, semn că este împlinit, iar viața după separarea de fosta concurentă l-a adus pe un drum pozitiv.

Ce mai face Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6

În fotografia postată recent pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, Cosmin Munteanu afișează o atitudine relaxată și pare să fi uitat decepția trăită în scurta căsnicie cu Miruna.

Dată fiind apariția rară, putem înțelege că tânărul era fericit în acele momente și a dorit să împărtășească acest lucru și cu susținătorii din mediul online. În plus, tânărul pare că apreciază viața în toate aspectele ei, așa cum s-a bucurat și de peisajul de iarnă în care s-a lăsat fotografiat.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.