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Ceartă cu jigniri între Alberto și Valentin. Ce confesiune a făcut Alberto despre viața lui acasă, la Mireasa

Alberto s-a certat cu Valentin și cei doi și-au aruncat jigniri. Descoperă ce confesiune a făcut iubitul Paulei, în ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 09:29 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 09:41
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Valentin și Alberto au ajuns din nou în centrul unei situații cu iz de conflict, iar discuția dintre ei nu a fost lipsită de jigniri. Radu a încercat să aducă pacea între cei doi! Deși discuția s-a purtat pe un ton calm, tensiunea a atins cote uriașe! Descoperă ce au surprins camerele de filmat, în ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ceartă cu jigniri între Alberto și Valentin, în ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Ce s-a întâmplat

Un nou conflict s-a iscat între Alberto și Valentin, iar camerele de filmat au surprins totul.

„Să te pun și pe tine în temă: educația pe care o ai de acasă nu se compară cu educația pe care ți-o faci singur. Și eu dacă vreau să fiu educat, o să fiu educat. Dacă nu, nu. Sunt educat cu cine merită”, a fost replica lui Alberto.

„S-a văzut educația, frățiorul meu, stai liniștit. Ia firul narativ înapoi, de la ce au pornit toate certurile? De la filmele tale că eu mă uit la Paula, că am ceva pentru Paula. Ce îi ziceai lui fosta?”, a spus Valentin.

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„Vrei să te înjur și nu știi cum?”, a reacționat Alberto.

„Ăsta îți e caracterul de golănaș. Dar nici nu vrei să faci ceva în privința asta!”, i-a zis Valentin.

Ulterior, iubitul Paulei și-a explicat comportamentul și a spus că el este om bun, dar că, din cauza anturajelor, a fost nevoit să recurgă la o astfel de atitudine: „A trebuit să supraviețuiesc”.

Radu a intervenit și i-a spus că o astfel de atitudine nu este una potrivită, indiferent de situație: „Man, băieții de pe stradă se respectă (...). Aici nu ești în brigadă (...) Nu trebuie să îți fie frică”.

Ulterior, Alberto a revenit la sentimente mai bune și s-a calmat, ba chiar a povestit mai multe despre viața lui de acasă. Tânărul a făcut chiar și o confesiune despre viața lui de acasă.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să afli ce se mai întâmplat și ce confesiune a făcut concurentul.

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