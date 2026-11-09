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Prima logodnă din sezonul 14 Mireasa! Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, într-un castel din Bulgaria. Cum a reacționat

Premieră în sezonul 14 – Regatul Inimii, la Mireasa: primul cuplu care s-a logodit! Simona Gherghe a făcut anunțul: “A spus DA!”

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 16:19 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 16:21
Prima logodnă din sezonul 14 Mireasa! Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, într-un castel din Bulgaria. Cum a reacționat | Antena 1
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Într-o lume în care dragostea adevărată este tot mai greu de găsit, Mireasa - Regatul Inimii aduce în prim-plan poveștile de iubire construite pas cu pas, unde măștile nu există, iar sentimentele puternice sunt cele care îi ghidează pe tineri către un final ca în povești, indiferent de obstacole.

Prima logodnă din sezonul 14 Mireasa! Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, într-un castel din Bulgaria

Astfel, doi concurenți au decis să meargă la următorul nivel al relației lor și au făcut primul pas pentru a-și uni destinele: s-au logodit!

Cu pași timizi, dar siguri, dragostea a apărut când se așteptau mai puțin - Alberto și Paula s-au apropiat unul de celălalt, mai întâi printr-o prietenie, până când și-au dat seama că sentimentele pe care le simțeau erau mult mai puternice. Cei doi și-au scris povestea de iubire în Casă, iar tânărul a decis că vrea să își petreacă toată viața alături de cea care i-a furat inima. Avem prima cerere în căsătorie din acest sezon! Totul s-a întâmplat în weekend, la mare, unde Alberto a cerut-o pe Paula, iar aceasta a spus da!”, a anunțat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

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Continuând ideea Universului regal, una dintre cele mai importante întrebări din viața unui cuplu a fost pusă într-un cadru de poveste - la un castel aflat chiar în Bulgaria! Cadrul a fost unul de vis, perfect pentru evenimentul special din viața celor doi.

„Cum fiecare regat are propria regină, așa îmi doresc și pentru regatul meu. Vrei să fii regina mea? (...) Te iubesc foarte mult! Știu că este devreme, dar am sentimente puternice pentru tine! Vreau să îmi promiți un singur lucru dacă plec săptămâna viitoare: vrei să fii soția mea?”, i-a spus tânărul, care se află într-o cursă de eliminare, în timp ce iubita lui i-a răspuns: Da, clar! Cum să nu vreau? (...) Dacă pleci, mă lași singură aici! O să fiu mereu alături de tine!”.

Bineînțeles, momentul emoționant a fost primit cu aplauze de concurenții de la Mireasa, iar Simona Gherghe i-a felicitat pe cei doi: “Felicitări, Paula și Alberto! Să fie într-un ceas bun. Sper ca aceasta să fie schimbarea în bine din viața voastră!”.

Cum a reacționat concurenta

Surprizele pentru cei doi nu s-au terminat, iar mamele lor au intrat în direct, prin apel telefonic, pentru a le transmite gândurile pe care le au după logodnă. “Vreau să felicit copiii! Mi s-a părut superb momentul. Aceasta e o zi specială! Vreau să te felicit, Alberto, pentru pasul făcut alături de Paula. Logodna voastră este începutul unui nou capitol, iar eu, ca mamă, mă bucur și vă doresc să aveți parte de o iubire sinceră, înțelegere, respect și răbdare.”, a spus mama tânărului, în timp ce mama concurentei a transmis: “Sper să facem și nunta! Casă de piatră vă urez! Alberto, nu te supăra, dar vreau 4 nepoți!”.

Mireasa reușește, în fiecare sezon, să unească suflete, căci iubirea este un limbaj universal, pe care îl cunosc atât cei din Casă, cât și telespectatorii. Urmăriți Mireasa – Regatul Inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, pentru noi surprize!

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