Cine este Adina Miuleasa de la Mireasa, sezonul 6. Tânăra a găsit puterea să zâmbească după dramele pe care le-a avut

Adina Miuleasa are 23 de ani și a fost stewardesă. În prezent concurenta de la Mireasa sezon 6 este studentă la Facultatea de Litere, dar în paralel se ocupă și de magazinul său online de haine.

Adina Miuleasa de la Mireasa sezonul 6 provine dintr-o familie cu 5 frați. Tatăl său nu mai este în viață, iar mama sa este recăsătorită, însă nu are o relație bună cu ea.

Adina Miuleasa de la Mireasa sezon 6 a povestit că și-a ajutat mama să-l părăsească pe tatăl ei, pentru că era violent. Tânăra s-a mutat în Timișoara cu mama sa, iar relația lor s-a răcit.

După ce părinții ei au dorit să rupă legăturile cu ea, Adina Miuleasa s-a mutat la o profesoară din Strehaia care a încurajat-o să învețe bine la școală.

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 5. Cum se înțeleg în prezent Sese și Giovana. Ce au transmis cu privire la relația lor

Cine este Adina Miuleasa de la Mireasa sezon 6. Tânăra are o poveste tristă, peste care a trecut cu zâmbetul pe buze

Adina Miuleasa a povestit că a fost agresată fizic și verbal și nu va mai accepta așa ceva.

„Am avut 3 iubiți, un sârb care locuia în Londra, a doua tentativă de relație de o lună și ultima de 2 ani. Am încercat să mă și mărit, crezând că este o soluție. Dar nu a fost o variantă potrivită pentru mine. Mereu acești băieți erau băieții lui mama. Mie nu-mi place asta. În ultima relație mama lui mi-a făcut probleme. Mă amenința că mă bate, că vine peste mine la București, că mă dă afară din casa lui, deși stăteam în chirie. Mă amenința că îmi rupe părul, mă jignea. M-am gândit și mi-am pus întrebarea dacă și la mine ar fi problema, dar nu. Am o părere bună despre mine. Am oferit încredere și loialitate și nu am primit în relații aceleași lucruri”, a povestit Adina Miuleasa de la Mireasa sezon 6.

Citește ș: Mireasa: Confesiuni. Când vor face nunta Ela și Petrică. Ce părere au părinții tinerei despre viața pe care o are în Baia Mare

„Aș prefera un băiat care știe să gătească, pentru că nu aș vrea să fie asa o problemă, dar din iubire aș putea să și gătesc. Nu sunt o fată gospodină, nu îmi place să calc, să gătesc. fac curățenie de nevoie”, a spus Adiuna Miuleasa de la Mireasa, sezon 6.

Cum vede Adina Miuleasa de la Mireasa sezonul 6 bărbatul ideal

De la bărbatul ideal, Adina Miuleasa dorește loialitate, înțelegere și iubire.

„Ca fizic mi-aș dori să fie mult mai înalt decât mine, brunet. Dacă a fost căsătorit și are copii nu mă deranjează. Nu m-ar deranja nici dacă ar avea cazier. oamenii se schimbă, se corectează. Să fie înțelegător, să mă iubească la fel de mult cât îl iubesc eu, să îmi fie loial. Nu aș mai accepta violența nici fizică nici verbală din partea unui bărbat. Am fost agresată fizic. Un pumn în gură, unul pe la coaste. Dar vreau să cred că am învățat o lecție din trecutul meu”, a spus Adina Miuleasa de la Mireasa sezonul 6.

„Am speranța că voi găsi pe cine trebuie. Am zis să încerc. Chiar cred că voi ajunge în finală purtând rochia de mireasă. Vreau să cred că mai există bărbați adevărați”, a conchis Adina Miuleasa de la Mireasa, sezon 6.

Mireasa sezonul 6, din 29 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Mireasa, reality show-ul matrimonial care a reuşit sã creeze dependenţã în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat, a revenit la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu cel de-al şaselea sezon.

Din 29 august, de la 14:00 și de la 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche într-o locaţie surprinzătoare din Turcia.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele excusive dedicate din AntenaPLAY.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.