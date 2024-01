Conflict de proporții între doi foști concurenți Mireasa. Antonio și Marius și-au spus vorbe grele și s-au provocat la luptă

Antonio din sezonul 7 Mireasa și Marius din sezonul 4 Mireasa sunt în mijlocul unui conflict. Cei doi bărbați și-au spus cuvinte grele unul altuia.

Antonio l-a provocat pe Marius la un meci de MMA organizat, iar cuvintele acide nu au întârziat să apară. Atât pe Instagram, cât și în interviuri, Antonio și Marius au spus vorbe grele unul la adresa celuilalt.

Antonio a explicat într-un interviu de unde a pornit conflictul cu Marius Budin.

De unde a pornit conflictul dintre Antonio și Marius. Ce a spus fostul câștigător al sezonului 7 Mireasa

„Am căutat adversari, dar cine a fost cu mine în show (n.r. sezonul 7 Mireasa) nu era niciunul potrivit. Am văzut alt băiat care a participat la emisiune cu 2 sezoane înainte. Se dădea cocoș că și el ar participa și am zis hai să facem. El a intrat pe pe live-ul meu. Eu l-am provocat, apoi el că-mi rupe gura, că nu știu ce-mi face, dar eu o să-i arăt în ring ce-i fac. Am un fizic destul de impresionant, mă bazez mult pe brațe, iar la sol nu cred că-mi face față.

Eu nu cred că-mi face față. Îl las să viseze. Am crezut că o să fie mai sportiv. M-a enervat replica cu îți rup gura. A zis că sunt foarte mare și victoria o să fie mai dulce. Eu îi spun că sunt foarte mare și e și foarte greu cu mine și cred că o să-i rup eu lui capul, nu el mie gura! Maria a zis că mă susține și dacă vin bătut, să nu mai vin acasă”, a spus Antonio într-un interviu pentru RXF gossip.

Cei doi au publicat mesaje pe rețelele sociale:

„Pe cine să bați tu? (...) Găsește-ți chirie că am auzit că o să te dea nevasta afară din casă, după ce o să pierzi meciul ăsta”, a spus Marius Budin, pe Instagram.

„Ce băiat ai fost, nu ai avut curajul să ieși afară (...) Poate în cușcă mai ai o șansă, pe stradă am mai multe meciuri decât gala RXF!”, a scris la rândul său Antonio pe Instagram.

Antonio este câștigătorul sezonului 7 Mireasa. Tânărul s-a căsătorit cu Maria și a plecat în Anglia cu soția sa, la scurt timp după finala sezonului în care au participat.

Marius este fost concurent al sezonului 4 Mireasa. Tânărul a participat și la Insula Iubirii alături de logodnica lui Ana Maria Măriuță. Cei doi au depus actele pentru căsătorie în sezonul 4 Mireasa, însă au decis să nu facă pasul cel mare în emisune.