Cum arată iubita lui Valentin Andrieș, fostul concurent de la Mireasa și iUmor: „O iubesc foarte mult”

Velantin Andrieș nu și-a găsit jumătatea în casa Mireasa, dar în cele din urmă soarele a răsărit și pe strada lui.

Tânărul a paticipat la Finala iUmor 2021, iar alături i-au fost mama și iubita. Actorul a ținut să o prezinte publicului pe frumoasa Andreea, iubita sa.

Ce i-a transmis Valentin Andrieș, iubitei sale, Andreea

„Mai este și iubita mea, Andreea, pe car eo iubesc foarte mult și e prima oară când aude asta. Te iubesc, dragă, nu știu unde ești exact, dar sunt sigur că arăți minunat acolo unde ești”, i-a spus Valentin iubitei sale.

Vlentin Andrieș a fost concurent în seozonul 3 Mireasa

Valentin Andrieș a participat în seoznul 3 Mireasa, unde nu s-a remarcat prin caracterul său deosebit și talnetele sale artistice, însă nu și-a găsit o parteneră.

„Mă numesc Valentin și am 31 de ani, sunt din București, ca meserie sunt licențiat în actorie, mai sunt și vlogger și sunt în echipa națională de cățărări.Iubesc să dansez. Filmul meu preferat este «Parfum de femeie». Dragostea îmi umple toată ființa. Cea mai mare relație a mea a fost cu o actriță. La noi a durat 3 ani. La o femeie îmi place să fie feminină și să-și arate trăsăturile”, spunea Valentin în cadrul show-ului.

Valentin Andrieș a povestit și depre probleme cu vederea, pe care le are.

„Am primit un diagnostic teribil, mi s-a spus că risc să rămân complet nevăzător. Am intrat într-o gaură neagră din care nu voiam să ies cu prietenii, să ies din casă. Am învățat să gătesc pe întuneric, să fac orice pe întuneric. De ceva vreme locuiesc singur. Pentru a mă putea deplasa folosesc un baston, însă am și un cațel pentru asistență”, a spus Valentin.

Vlentin Andrieș a fost concurent iUmor 2021

La iUmor Valentin Andrieș a avut un parcurs frumos, reușind să ajungă până în Finala competiției, unde a făcut un număr de stand-up.

„Aș vrea să zic din tot sufletul că mă bucur să vă revăd, dar ar însemna să vă mint. Sunt emoționat că e pentru prima oară în sală mama mea. Alături de mama mea mai este și iubita mea, Andreea. După cum știți sunt băiatul care nu vedeprea bine. E retinopatie pigmentară. M-am hotărât să mă fac și muritor de foame. Am jucat într-o reclamă. Locuiesc în București, este orașul meu preferat. Nu știi la ce să te aștepți când ești nevăzător. Inamicii noștri sunt persoanele în scaune cu rotile și femeile cu copii. Fetelor, dacă decideți să ieșiți cu un nevăzător. El nu se va îndrăgosti decât de personalitatea dumneavoastră”, a psu Valentin Andrieș pe scnea iUmor 2021.