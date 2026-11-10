Doamna Carmen e cu ochii pe concurenți și, de data aceasta, „ținta” ei a fost chiar Anastasia. Descoperă ce a avut de zis la adresa concurentei.

În ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, doamna Carmen a dat cărțile pe față despre Anastasia. Descoperă ce a avut de zis despre concurentă, dar și ce alte detalii au mai ieșit la iveală.

Doamna Carmen, cu ochii pe concurenți! De ce s-a luat de Anastasia și ce a avut de zis la adresa ei, la Mireasa. Capriciile iubirii

Se pare că doamna Carmen urmărește cu atenție interacțiunile dintre concurenți, iar blocările sale au întotdeauna un motiv. Doamna Carmen susține că Anastasia îi caută atenția lui Radu, dar acesta neagă!

„Ai văzut ce semn mi-a făcut Radu, când am făcut blocările? Când am zis că o blochez pe Anastasia pentr fiul meu, Radu, pentru că mi se pare că levitează cam mult în jurul lui, el mi-a făcut semn că aprobă. A dat din cap. Deci a văzut și el, deci nu m-a înșelat pe mine ce am văzut eu. Uite așa se uita la el! Îl privea fix, fix, fix!”, a zis doamna Carmen.

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Doamna Elena a fost mai mult decât surprinsă de ceea ce a aflat. Ulterior, în discuție a intervenit și Alexandra, care a aprobat vorbele doamnei Carmen.

„Da, dar ea oricum a zis că i-a plăcut de el”, a zis tânăra.

„Da, i-a plăcut, dar stai puțin. Când este într-o relație, cum să te bagi tot timpul așa și să stai tot timpul pe lângă omul ăla?”, a reacționat doamna Elena.

„Păi, îi caută prezența. Eu am observat. Eu am ochi de soacră”, a completat doamna Carmen.

„Eu nu am observat. Nu am o problemă că vorbește Radu cu toată lumea, doar nu sunt nebună. Plus că aici nici nu ai ce să faci”, a spus Alexandra.

Ulterior, în Live, Anastasia a confruntat-o pe doamna Carmen: „Sa pare că aveți o problemă cu mine! Aș dori să explicați ce ați văzut”.

„Că te uiți insistent la Radu. Nu mi se pare, chiar acum câteva seri, când am venit eu cu Elena, Radu era cu Alexandra și mâncau, stăteai la canapea și te uitai fix”, a spus doamna Carmen.

„Credeți că aș putea, când Alexandra e cu el, să îndrăznesc să mă uit la Radu insistent?”, a reacționat concurenta.

„Mi-am exprimat punctul de vedere, am dreptul acesta, care e problema la tine?!”, a zis femeia.

Cum s-a apărat Anastasia și ce detalii au mai ieșit la iveală, în ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.