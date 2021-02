Finala Mireasa 2020 sezon 2. David și Andra și-au promis iubire. Cum au sunat jurămintele lor

Ei au pășit siguri în Marea Finală atât pe ceea ce simt, cât și pe relația lor. Cu acest prilej, și-au expus sentimentele în cadrul jurămintelor făcute înainte ca ofițerul de stare civilă să-i întrebe dacă vor să se cunune în ultima ediție Mireasa sezon 2.

”Vreau să spun că te iubesc. Am venit în această emisiune cu gânduri mari, hotărât să mă căsătoresc. Nu puteam să accept pe oricine în viața mea. De aceea am forțat lucrurile. Mă bucur că suntem împreună, că urmează să ne căsătorim. Certurile noastre ne-au făcut mai frumoși. Vreau să rămân cu tine toată viața. Vreau să avem o poveste frumoasă, începută aici și continuată afară. Dacă am rezistat aici, afară o să fie mai ușor. Te iubesc! Abia aștept să fii soția mea”, i-a spus David.

”Venirea mea aici a fost cu un scop, acela de a te întâlni pe tine. Ești bărbatul în fața căruia am spus da și cu care vreau un viitor frumos. Mulțumesc că mă accepți, că mă iubești și că m-ai acceptat în viața ta. Te iubesc!”, așa a sunat jurământul Andrei.