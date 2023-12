Finala Mireasa sezonul 8. Bogdana și Liviu au spus ”DA” pentru o viață împreună. Cum a început povestea lor de iubire

Bogdana și Liviu au spus ”DA” în fața primarului pentru o viață împreună. Emoționați, cei doi și-au făcut jurăminte de iubire emoționante. Iată cum a fost momentul.

Într-o rochie mulată, care îi lasă umerii goi, Bogdana a strălucit la brațul lui Liviu. Băiatul a ales un costum închis la culoare, care i s-a potrivit perfect.

Înainte să spună marele ”DA”, logodnicii s-au privit în ochi, cu multă iubire, și și-au rostit jurămintele.

Bogdana și Liviu au spus ”DA” pentru o viață împreună. Ce jurăminte și-au făcut

După o relație pentru care au luptat, Bogdana și Liviu au ajuns, iată, în fața altarului. Înainte să devină soț și soție, cei doi îndrăgostiți și-au făcut jurăminte emoționante.

Bogdana: Vreau să-ți spun că te iubesc din tot sufletul, că îți voi fi alături. Te văd cel mai bun tată pentru copiii noștri. Îmi doresc când vom fi bătrâni să ne privim cu atâta iubire în privire. Nu mai am cuvinte. Te iubesc cum nu am mai iubit și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că te-am întâlnit.

Liviu: Dragostea vieții mele, vreau să-ți spun că timpul s-a oprit în loc când am avut primul sărut. Nimic nu se compară cu felul în care mă iubești, mă alinți, în momentele alea simt că am câștiat. Știi că de fiecare dată e nevoie doar să te uiți în ochii mei. Nu voi permite niciodată ca pasiunea dintre noi să se stingă. Te voi susține cum nimeni nu a făcut-o până acum. Când vei fi lângă mine, vei fi mereu acasă oriunde ne-ar duce viața. Crede-mă, scumpa mea soție, că te iubesc mai mult de dincolo de infinit.

Bogdana a fost extrem de emoționată și a avut tot timpul lacrimi în ochi.

Cum a început povestea dintre Liviu și Bogdana de la Mireasa sezonul 8

Povestea de iubire dintre Bogdana și Liviu a început cu stângul. După ce au început blind date-urile, Liviu s-a arătat interesat să o cunoască pe Daria.

A curtat-o intens și după câteva întâlniri în live-ul emisiunii, în care s-au ținut de mână, a apărut și primul sărut. Se întâmpla la prima petrecere, doar că lucrurile luau o turnură neașteptată.

După ce o săruta pe Daria, Liviu mergea și făcea același lucru cu Bogdana. Măcinat de remușcări, pentru acesta a urmat câteva ore dificile în care a luat o decizie: vrea să aibă o relație cu Bogdana.

Fata a fost de acord și astfel a început povestea lor de dragoste mult încercată. Mult încercată pentru că la scurt timp, Bogdana era eliminată din casa Mireasa. După ce a stat departe de iubita sa, care a mers și a locuit la familia lui, Liviu a văzut doar două variante: 1. și-a dorit să părăsească competiția și 2. să revină Bogdana.

A făcut cerere pentru revenirea iubitei sale și publicul a decis să fie din nou unul lângă altul. Curând apărea un nou hop, Liviu era în cursa de eliminare. Din nou, publicul a făcut posibilă continuarea parcursului lor la Mireasa.

Însă acesta nu avea să fie liniștit nici în continuare. Comportamentul deplasat al lui Liviu a adus sancțiuni, el făcând și câteva ședințe de terapie cu domnul psiholog Eduard Puiu.

Ieșirile dure la adresa mamei lui Liviu, atât din partea lui, cât și din partea Bogdanei au adus tensiuni în familia Teodorescu. Bunica a criticat atitudinea și comportamentul lor la adresa doamnei Lucica.

Ciocniri între cei trei au tot existat în timpul lunilor petrecute la Mireasa, însă doamna Lucica nu s-a opus căsătoriei, deși i-a avertizat că ar mai avea nevoie de timp pentru a se cunoaște pentru că ambii sunt vulcanici.

Cu toate acestea, a fost prima care i-a felicitat după logodnă și singura care le-a fost alături la proba costumului de mire, respectiv rochiei de mireasă.

În ce constă Marele Premiu al sezonului 8 Mireasa

Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarat câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Condiția câștigării este, având în vedere scopul show-ului matrimonial Mireasa, ca perechea clasată pe locul 1 să oficieze căsătoria în cadrul emisiunii live.