Interese sub formă de glume în casa "Mireasa". Costi și Andreia, tachinări și apropouri. Lică, lezat în orgoliul propriu?

Narcisa a părăsit casa Mireasa pentru câteva zile, iar la puțin timp Costi și Andreia au început să se tachineze și și-au făcut apropouri.

După ce a văzut că Andreia încearcă să se apropie de Costi, Lică a devenit gelos.

O încercare soldată cu un eșec lamentabil, iar Lică e pe cale să afle un răspuns care să-i mai crească stima de sine.

"El nu m-a văzut pe mine să mă intereseze un alt băiat. Am zis, da, e frumușel X, dar nu am avut apropieri. În schimb, cu Costi stau, râd, glumesc și pe el îl deranjează. E prima dată în trei luni când îl văd gelos. Am stat și m-am gândit, am analizat bine, ceva e acolo, pentru că nu ar putea să mă tachineze trei luni jumate și tot timpul făcea ce făcea și tot la mine ajungea. Posibil să fie ceva, dar nu știu de ce s-a trezit acum, după trei luni jumate", a spus Andreia despre Lică