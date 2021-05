Mihai vorbește pentru prima dată despre despărțirea de Bianca. Cei doi ar fi în continuare într-o relație: "Nu suntem despărțiți"

Anunțul făcut de Bianca a luat prin surprindere pe toată lumea după ce, cu doar câteva săptămâni în urmă, cei doi sărbătoreau două luni de relație. Atunci, Mihai îi pregătise o surpriză care a emoționat-o foarte tare pe Bianca. I-a adunat pe toți prietenii și, la un moment dat, a apărut cu un tort.

Mihai a intrat live în seara de Paște pentru a spune ce s-a întâmplat între cei doi. Inclusiv Bianca a urmărit clipul pentru a vedea ce spune iubitul său: "Bianca, inimioare peste inimioare...", constată Mihai.

Admiratorii au fost foarte curioși să știe ce s-a întâmplat cu ei, de ce s-au despărțit, de ce a făcut Bianca acea postare în care anunța destrămarea cuplului Bi-Mi și unde se află amândoi în acest moment.

"Ca să lămurim, Bianca este la Sucevița, eu sunt la Constanța. Eu am venit la Constanța de câteva zile, am avut ceva treburi pe aici și am decis să rămân și de Paște cu familia mea. Bianca este și ea acolo cu familia ei. Asta nu înseamnă că suntem despărțiți", spune Mihai în Live-ul său de pe Facebook.

Citește și: Mireasa 2020, sezon 2. Bianca și Mihai s-au despărțit, a anunțat fosta concurentă

Mihai susține că nu este dspărțit de Bianca, în ciuda anunțului pe care l-a făcut aceasta

Mihai a spus în live-ul de pe pagina sa de Facebook care a fost motivul despărțirii. Bianca ar fi fost cea care a vrut să rupă relația din cauza unor tensiuni acumulate pe un subiect de discuție.

"Să lămurim! A fost o postare, de asta am intrat, să lămurim faza cu postarea pe care a făcut-o Bianca. A fost o ceartă, cum avem cu toții. Motivele nu o să le spun aici, nu cred că are rost, nu cred că interesează pe nimeni. Ne-am certat și ea a decis după cearta aia, fiind nemulțumită, nu zic că nu i-am dat eu motive, a avut motive, să facă postarea aia. Discuțiile au avut loc și pentru că noi eram departe. Cred că dacă am fi fost aproape nu ar fi fost discuțiile alea", a spus Mihai.

Bărbatul susține că Bianca ar fi realizat că nu poate sta despărțită de el și a decis să refacă legătura, dar și să șteargă postarea.

"Între timp s-a convins... Și-a dat seama și Bianca că nu avem cum să stăm despărțiți. Din partea ei a fost o despărțire, așa cum a anunțat, din partea mea nu a fost o despărțire atunci. A fost o ceartă. Aveam puncte de vedere diferite și s-a văzut că și decizii diferite. Repet, nu suntem despărțiți! A fost o postare după o ceartă...", a afirmat Mihai.

Citește și: Mireasa 2020, sezon 2. Bianca și Mihai au aniversat 2 luni de relație. Cum a răsfățat-o fostul concurent

Care este povestea de dragoste dintre Bianca și Mihai

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.