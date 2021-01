Mireasa 2020, sezon 2. Mădălina supărată pe glumele lui Radu

Radu a cerut-o recent în căsătorie pe Mădălina, iar momentul a fost unul foarte romantic.

”A fost o zi foarte ciudată, era foarte agitat, foarte energic. Nu mai știam ce să cred. M-am supărat, eu îi spuneam chestii de viitor, el râdea. Nu mai știam ce să cred.”, a spus Mădălina despre cele trei zile de dinaintea cererii în căsătorie.

Claudia, Mihai, Bianca, Andreea, David, Andra și Alexandru i-au fost complici și unii foarte buni căci Mădălina nu a bănuit nimic.

Mamele celor doi concurenți au intrat în direct prin legătură telefonică și i-au felicitat pe cei doi îndrăgostiți.

”Sunt foarte fericită, foarte încântată. Vă fericit, dragii mei, să fiți fericiți toată viața. Am vizionat pe Antena Play. Nu ne-am culcat până nu am reușit să vedem tot. Știam pentru că am văzut planul lui Radu. Foarte frumos, mă bucur enorm că s-au implicat și cei din casă.”, a spus mama Mădălinei.